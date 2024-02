Todo lo que puedes hacer para alcanzar la felicidad en el día a día

Fact checked

Muchas veces pensamos que la felicidad está en las grandes cosas, en tener una gran casa, que nos toque la lotería, y resulta que no. Que la tenemos en pequeños gestos. Así que debes saber cuáles son las cosas que puedes hacer para alcanzar la felicidad en el día a día.

Verás que es más fácil de lo que crees y que puedes conectar con tu yo y los demás con lo que puedes hacer ya como rutinas. Es muy rápido de aplicar.

Lo que puedes hacer para alcanzar la felicidad en el día a día

Sal con tus amigos

Si hace tiempo que no fomentas tus relaciones sociales entonces ya tardas. Con quedar con varios amigos una vez a la semana, tienes esos momentos de desconexión que te permiten estar mejor con todos. Verás las risas, las actividades que haces y todo va a fluir mejor.

Ejercicio físico

Nos lo repiten muchas veces y nos da pereza. No debe ser así , en cuanto veas que el ejercicio físico te hace bien, nada mejor que adoptarlo a diario. Ya no es sólo una cuestión de salud si no de estar bien con uno mismo y de que la mente esté también mucho mejor.

Puedes hacer muchas cosas, desde ir al gimnasio a bailar o bien salir a correr, si te aburres, busca la actividad que mejor vaya contigo, seguro que la hay.

Planifica y vivirás mejor

A veces tienes estrés porque quieres. Sí, dirás que no, que es culpa de los demás, pero verás que no siempre pasa, si te sientes así es por ti. Es decir, puedes decir no a muchas cosas y vivir mejor, organizar tu dia de otra forma y planificar para que no vayas estresado a todos lados.

Descansar y dormir más horas

Otra de las cosas que puedes hacer a diario para estar feliz es descansar. Crees que el trabajo te lo impide, pero basta con ir a dormir algo más pronto. Si luego te levantas también antes, tendrás más tiempo para acabar tus tareas y más tiempo libre para ti. El descanso es prioritario para rendir, estar bien, descansado, encontrarte mejor y no tener mal humor.

Realiza actividades que te gusten

Es bien fácil y lo aconsejan desde psicólogos a muchos otros expertos de diferentes ramas. Si te encuentras desmotivado, sea por tu trabajo, por tus tareas domésticas, nada mejor que romper esa monotonía en la que estás y entonces hacer una actividad que te guste y que además sabes que realizas muy bien. Si la puedes hacer más veces al día, eso que vas ganando.

Desayuna bien

Todo depende de cada persona, pero en diversos estudios se ha comprobado que aquellos que desayunan bien entonces acaban siendo más felices. Tienen la energía suficiente para rendir durante el día, sienten motivación y no paran siempre dentro de su justa medida.

Hablarse a uno mismo en positivo

National Geographic da a conocer que, del mismo modo que las relaciones con los demás son fundamentales para desarrollar una vida feliz, el vínculo con uno mismo también lo es. Por esto debemos darnos mensajes más bien positivos y dejar de lado los negativos como que siempre nos equivocamos o no lo podemos hacer, o esto me pasa por algo.

Cómo nos tratamos influye directamente en la narrativa que creamos sobre nosotros mismos y condiciona nuestro comportamiento futuro. Según este medio, en base a un estudio de la Universidad de Michigan, se expone que cuando nuestro diálogo interno se establece en primera persona, tendemos a pronunciar frases negativas pero cuando lo hacemos a nosotros mismos en segunda persona («este error no te representa», «puedes superar esto» o «lo estás haciendo genial») tomamos mayor distancia de las emociones y podemos entonces llegar a ser optimistas.

Lo bueno es que podemos practicar estas frases a diario y acaba siendo algo que adoptar a lo largo del día.

Fíjate en el presente

Deja atrás el pasado, debe servirte para avanzar y para aprender de los errores, mientras que el futuro es incierto, ¿para qué preocuparte por ello? Entonces nos queda el presente, el que podemos controlar, mejorar, cambiar y es entonces en lo que debemos centrarnos a diario.

