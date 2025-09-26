The Power of 5: la ciencia que multiplica por cinco los resultados en tu piel
La rutina puede personalizarse combinando los tres sérums según las necesidades de cada momento
Fact checked
Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.
La nueva generación de sérums de Laboratorios Sesderma combina ciencia, tecnología y eficacia probada. The Power of 5 incluye tres sérums capaces de dar respuesta a las principales necesidades del rostro: luminosidad, antiedad e hidratación. Con cinco tipos de vitamina C, cinco tipos de retinoides y cinco formas de ácido hialurónico, cada fórmula multiplica la eficacia de sus activos, ofreciendo resultados visibles desde las primeras aplicaciones y beneficios duraderos.
La rutina puede personalizarse combinando los tres sérums según las necesidades de cada momento: luminosidad y antioxidante por la mañana, hidratación en cualquier momento del día y renovación celular cada noche.
Los tres protagonistas de The Power of 5
RETI AGE 5 (5 Retinoid System). Un sérum antiarrugas formulado con cinco retinoides de última generación —Retinol, Retinal, Retinil, HP Retinoato y Retinoil hialuronato— encapsulados en liposomas. Además, su fórmula se completa con péptidos miméticos, ácido hialurónico y ceramidas. Actúa en distintas capas de la piel, reducir arrugas, líneas de expresión y pérdida de elasticidad.
HIDRADERM HYAL 5 (5 HA Multilayer Complex). Hidratación en todos los niveles de la piel. Su fórmula combina cinco tipos de ácido hialurónico de diferente peso molecular junto con niacinamida y ceramidas. Aporta un efecto relleno inmediato y duradero, además de reforzar la barrera cutánea.
C-VIT 5 (5C Glowing Complex). Luminosidad intensiva con cinco formas estabilizadas de vitamina C encapsuladas en liposomas. Además, incluye otros importantes activos antienvejecimiento como el complejo tensor inmediato, el ácido hialurónico, los proteoglicanos, y la centella asiática.
Resultados avalados por estudios
La eficacia de The Power of 5 está respaldada por estudios clínicos realizados bajo control dermatológico.
RETI AGE 5 (tras 56 días de uso)
• El 93% siente la piel más jugosa.
• El 93% afirma que su piel está más revitalizada.
• El 90% siente la piel más hidratada.
HIDRADERM HYAL 5 (tras 28 días de uso)
• El 96% observa que la piel está más nutrida.
• El 93% siente la piel más luminosa, elástica y jugosa.
• El 70% nota que las líneas de expresión han disminuido.
C-VIT 5 (tras 28 días de uso)
• El 78% de los voluntarios observa su piel más luminosa.
• El 65% nota su piel más rejuvenecida.
• El 83% percibe su piel más suave.
Tecnología Nanotech: el secreto de la eficacia
El éxito de The Power of 5 reside en la exclusiva tecnología Nanotech de Sesderma, que encapsula los activos en liposomas para garantizar su máxima penetración y eficacia con la mejor tolerancia cutánea. «Conseguimos que los ingredientes lleguen justo donde la piel los necesita, con resultados visibles y duraderos», explica el Dr. Gabriel Serrano, dermatólogo y fundador de Sesderma. «Incluso activos tradicionalmente irritantes, como los retinoides, son bien tolerados gracias a este sistema de liberación controlada. Es un avance que nos permite ofrecer cosmética realmente eficaz y segura para todo tipo de pieles.», destaca el fundador
Temas:
- Dermatología