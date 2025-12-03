Fact checked

El invierno trae consigo bajas temperaturas y mayor humedad, dos factores que aumentan la presencia de virus respiratorios. Durante esta época, es habitual que se multipliquen los resfriados, congestiones y molestias respiratorias. Por ello, José Ramón Llorente, naturópata y presidente de la Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (Cofenat) en Valencia, comparte recomendaciones naturales para reforzar el sistema respiratorio y afrontar el invierno con más vitalidad.

El experto recuerda que, en esta estación, «los virus respiratorios se replican con mayor rapidez y sobreviven más tiempo», por lo que adoptar medidas naturales preventivas resulta esencial. Desde la naturopatía, explica, se busca fortalecer las vías respiratorias, consideradas «la primera barrera frente a agentes externos».

Llorente destaca que reforzar el sistema respiratorio es clave para afrontar el frío con mayor protección. Tal como explica, «la naturopatía promueve prevención mediante hábitos saludables y el uso de recursos naturales que fortalecen las defensas frente a virus, bacterias y cambios bruscos de temperatura».

Entre sus principales recomendaciones preventivas se encuentran:

Suplementación natural: vitamina C, zinc, betaglucanos y probióticos, fundamentales para reforzar el sistema inmunitario.

Fitoterapia: plantas como tomillo, eucalipto, jengibre o liquen de Islandia ayudan a aliviar la tos y la congestión.

Aromaterapia: aceites esenciales de menta, eucalipto o pino en inhalaciones o difusores para descongestionar.

Hidroterapia: Vahos con hierbas medicinales que «limpian y humedecen las vías respiratorias».

Alimentación, plantas y aceites esenciales

La alimentación también influye directamente en la salud respiratoria. El experto de Cofenat señala que una dieta rica en frutas, verduras de hoja verde y especias como cúrcuma o jengibre «refuerza el sistema inmunológico y protege la mucosa respiratoria». Asimismo, las plantas medicinales aportan beneficios «expectorantes, antiinflamatorios y antimicrobianos», mientras que los aceites esenciales actúan como «descongestionantes y ayudan a abrir las vías respiratorias».

Según Llorente, integrar hábitos saludables en invierno es fundamental:

Mantener una hidratación adecuada.

Realizar respiraciones profundas para oxigenar mejor los pulmones.

Practicar ejercicio físico moderado al aire libre.

Evitar espacios cargados de humo, contaminación o poca ventilación.

Dormir suficiente y reducir el estrés.

Seguir una alimentación rica en nutrientes.

Además, el naturópata destaca el valor de los ejercicios respiratorios, ya que contribuyen a «mejorar la capacidad pulmonar, estimular sus competencias y reforzar su actividad». Y es que las terapias naturales no solo previenen, sino que también acompañan el proceso de recuperación. «Van a facilitar una recuperación más rápida, menos traumática… utilizando para ello la alimentación, las plantas, aceites, y las actividades mecánicas y deportivas adecuadas a cada individuo», concluye.