El pasado jueves se presentó en Madrid la 5ª Campaña Salud Oral y Embarazo, impulsada por el Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española (FDE), con el apoyo de la Asociación Española de Matronas y el patrocinio de Lacer. En el encuentro se volvió a poner el foco en algo que aún no forma parte del imaginario colectivo: la salud bucodental durante el embarazo importa, y mucho.

Durante el evento, presentado por la periodista Marina Montiel, participó la Dra. María Núñez, presidenta del Colegio de Dentistas de Lugo, explicó que el embarazo no es una etapa cualquiera para la salud bucodental. «Es una etapa más complicada pero en la que no es normal perder piezas dentales», añadió con rotundidad. «Mitos como este hacen mucho daño y todavía muchas mujeres creen que es inevitable que se deteriore su salud bucodental. Pero no lo es. Se puede prevenir, se puede tratar todo de forma individualizada y, sobre todo, se puede informar con precisión».

También intervino la modelo y madre de dos niños Sandra Gago, quien compartió su experiencia personal: «Tuve dudas desde el principio, no sabía si podía ir al dentista embarazada, si me podían hacer limpiezas o qué pasta usar… hasta que mi matrona me lo explicó y, afortunadamente, me sacó de dudas».

«La salud bucal en la mujer embarazada es una cuestión de salud pública. Hablamos de prevenir infecciones que pueden tener consecuencias en el embarazo», señaló la matrona Rocío García-Viso, quien también participó en el acto y subrayó la necesidad de reforzar los mensajes positivos y bien informados desde las consultas prenatales.

Esta campaña se puede seguir y consultar a través de la web oficial, donde se han reunido infografías, vídeos explicativos y guías prácticas tanto para profesionales como para madres.

Impacto de la salud bucodental en el bebé

Las dolencias más habituales en las embarazadas son encías sangrantes, caries que avanzan sin apenas dar la cara, erosión dental y náuseas al cepillarse los dientes. Esto es debido al exceso de hormonas segregadas pero es habitual y «tratándolo a tiempo, no tiene por qué ir a más», explicó la Dra. Núñez.

Sin embargo, el miedo o la excesiva precaución hacen que muchas embarazadas no acudan al dentista a realizarse tratamientos como empastes o infecciones. La matrona, Rocío García-Viso explicó que muchas veces «los miedos» bloquean a las embarazadas y ante el menor atisbo de riesgo para su nonato, prefieren no acudir a las consultas de los especialistas, incluido el dentista. «Tenemos que informar antes y prevenir en positivo, evitar que lleguen a tener miedo. Una madre bien asistida e informada, estará más segura y afrontará mejor los tratamientos.”

La Dra. Núñez fue clara: «Las embarazadas deben acudir al dentista, idealmente en el segundo trimestre, aunque si hay molestias, cuanto antes mejor. Las enfermedades más frecuentes en esta etapa son la caries, la gingivitis y la periodontitis. Y todas se pueden prevenir». De hecho, constató, hay estudios que demuestran que existe una correlación entre las enfermedades bucodentales más graves y los partos prematuros.

Pautas durante el embarazo

Durante la Jornada, la Dra. Núñez desglosó varias pautas sencillas a seguir para mantener una buena salud bucodental:

Cepillado dos veces al día con dentífrico con flúor con un cepillo suave y durante dos minutos. Higiene interdental con hilo dental o cepillos al uso. Seguir una dieta baja en azúcares y sin bebidas carbonatadas. Masticar chicles con xilitol y sin azúcar tras las comidas. Cuidado especial si hay náuseas: «Después de vomitar no se deben cepillar los dientes enseguida. Hay que enjuagarse con agua y bicarbonato y esperar media hora».



Prevención en lactantes y primeros años

Otro bloque del coloquio abordó los efectos de la lactancia en el desarrollo orofacial del bebé. «Favorece el crecimiento de los maxilares y el desarrollo de la mandíbula», explicó la matrona .

Uno de los puntos que más atención generó fue la prevención de la caries en la primera infancia. Hay que hacer que los niños se cepillen los dientes desde muy pequeños y aconseja que «se masajeen las encías desde el nacimiento del bebé primero con una gasita húmeda y después con cepillo y pasta fluorada para que se acostumbre a la manipulación en su boca».

Tanto la doctora como la matrona coincidieron en apoyar el uso del chupete pero sólo para ayudar al bebé a conciliar el sueño y tienen que ser anatómicos con tetina fisiológica (plana y simétrica). La Dra. Nuñez matizó: «Pero a los dos años hay que eliminar el chupete para prevenir daños en el paladar o en la colocación de los dientes».

También se habló de otra costumbre habitual que hay que evitar: chupar de la tetina del biberón para comprobar la temperatura o probar la comida del bebé con la misma cuchara. «Las bacterias de los adultos pueden colonizar su boca antes de tiempo», advirtió la dentista.

La recomendación final de la dentista fue directa: «Primer diente, primer año, primera visita al dentista.»