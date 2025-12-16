Sylentis (PharmaMar) obtiene la certificación de Normas de Correcta Fabricación de la Agencia Europea de Medicamentos para su nueva planta industrial

Fact checked

Sylentis, empresa biofarmacéutica especializada en terapias basadas en ARN, filial de PharmaMar, ha anunciado que su nueva planta, en la localidad madrileña de Getafe, dedicada a la producción de fármacos basados en ARN ha obtenido la certificación de Normas de Correcta Fabricación (NCF) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

La certificación NCF, otorgada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que llevó a cabo la auditoría, confirma que la planta cumple con los más altos estándares internacionales de calidad, seguridad y control en todas las etapas de la fabricación de medicamentos y principios activos farmacéuticos.

Andreas Segerros, consejero delegado de Sylentis, comenta que “esta certificación nos permite suministrar productos fabricados en estas instalaciones a empresas del mercado europeo, altamente regulado, y a nivel mundial. Esto abre la puerta a nuevas colaboraciones internacionales, mejora la competitividad de Sylentis y refuerza la confianza de nuestros socios y clientes en los productos fabricados según las normas europeas”.

La planta farmacéutica tiene una superficie de 6.000 m² y se ha construido siguiendo los más altos estándares de sostenibilidad y digitalización para lograr la máxima eficiencia. La fábrica tiene un doble propósito: la fabricación de medicamentos basados en ARN para terceros y la prestación de servicios de fabricación para las necesidades de Sylentis en sus proyectos de investigación y clínicos. La nueva planta, respaldada por los más de diez años de experiencia en fabricación de Sylentis, aumenta significativamente su capacidad de producción.

Esta planta se construyó a través del proyecto Syoligo, financiado por el fondo NextGenerationEU del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y gestionado por el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico e Innovación).