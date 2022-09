Suma estos hábitos para reducir las posibilidades de enfermar

Cuidarnos está en nuestras manos. Comer mejor, hacer deporte, ir al médico y llevar un estilo de vida sano hará que podamos reducir las posibilidades de enfermar. Cuidar de nuestras defensas y fortalecer nuestro sistema inmunitario es algo que debe hacerse de manera progresiva desde pequeños.

Esto hará que de mayores podamos estar más sanos, manteniendo nuestra figura y cuerpo, y podamos vivir más y mejor.

Cómo reducir las posibilidades de enfermar

Es cuestión de hábitos que deben seguirse a través del tiempo.

Ejercicio físico moderado

Según Pedro Soriano, enfermero experto en el paciente digital, el ejercicio extenuante e intenso es inmunosupresor; es decir, nos baja las defensas. En la nueva guía, llamada _WHO Guidelines on physical activity and sedentary behaviour, se recomiendan entre 150 y 300 minutos semanales de ejercicio moderado, incluidas las personas con enfermedades crónicas o discapacidad. Recientemente la OMS cambió estos parámetros para que hagamos mayor cantidad de ejercicio.

Dormir un mínimo de horas

Además hay que dormir al menos 7.30h, pero si son 8 horas mejor, mientras que las siestas deben ser de no más de 30 minutos. Y es que dormir no es un placer, es una necesidad porque el sistema inmunitario aprovecha para regenerarse. Sigue habiendo lo de las 8 horas de descanso, de trabajo y de ocio.

Reducir el estrés

El experto indica que el estrés y la ansiedad existen y cuando vivimos momentos así nuestro cuerpo crea una hormona llamada cortisol que es uno de los inmunosupresores naturales más potentes.

Debemos evitar situaciones de estrés cuando se pueda, pero también buscar espacios en nuestro día de 10 o 15 minutos para realizar actividades que nos produzcan satisfacción como escuchar música, leer un libro, ver una serie, tener sexo, hacer deporte… es importante entonces cuidar la mente, que es otro de los problemas más importantes para que nuestra salud tanto física como mental se merma.

Menos sustancias tóxicas

Durante algunos años se ha estado diciendo que tomarse un vinito o una cerveza ocasionalmente era bueno para el sistema inmunitario, pero la realidad es que no lo son.

Vacunación

Pedro Soriano también nombra que es importante tener nuestras vacunas completas y al día. Las vacunas ayudan a disminuir síntomas y evitar complicaciones mayores como hemos visto con las vacunas frente a la Covid-19, generando una reacción de nuestro sistema inmunitario produciendo anticuerpos que ayudarán a luchar contra ese virus o bacteria que nos está produciendo un daño. Ya puedes anotar cuáles son tales hábitos para vivir mejor.