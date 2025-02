Fact checked

El 14 de febrero se celebra el Día de Los Enamorados o Día de San Valentín. Las redes sociales se inundan con frases de amor bajo los hashtags #DiadelosEnamorados #DiadeSanValentin #SanValentinDay #DiadelAmor #DiadelAmorylaAmistad, y las tiendas hacen su febrero con las compras de algunos enamorados para agasajar a sus parejas. Regalos, confesiones de amor, juramentos de amor eterno…

El día de los enamorados se celebra por San Valentín, en realidad Santos Valentines. En el Martirologio Romano, el 14 de febrero encontramos no a uno, sino a dos Valentines, según documentan las noticias del Vaticano. Del primero se dice: «14 de febrero, en Roma, en la Via Flaminia, día de San Valentín, sacerdote y mártir, que después de haber realizado varias curaciones significativas, fue asesinado y degollado bajo la orden del emperador Claudio César. Del segundo: «14 de febrero, en Terni, festividad de San Valentín, obispo que después de haber sido golpeado durante un largo período fue encarcelado y, al no poder vencer su resistencia, fue arrastrado secretamente a medianoche y degollado por el prefecto de Roma, llamado Plácido».

Demasiadas similitudes, en especial el lugar de la tortura y el entierro, unen la historia del Valentín romano con la del Valentín terniano, como para no sospechar que en realidad se trata de un solo mártir: en ambos casos se cuenta un valiente testimonio de fe, una curación milagrosa que causa conversiones, y un martirio por decapitación en la vía Flaminia, constata Vatican News.

Pero, ¿por qué es San Valentín el Patrono de los enamorados? La misma fuente sostiene que, sin duda alguna, es gracias a los monjes benedictinos, que en la Edad Media custodiaban la basílica de Terni, que se produjo la difusión del culto de San Valentín en sus monasterios en Francia e Inglaterra, donde se originó su patronato sobre los novios, basado en un antiguo escrito del inglés Geoffrey Chaucer, quien contaba cómo en el día de San Valentín, los pájaros comenzaban sus danzas de amor.

Neurociencia, Psicología y Medicina

OKSALUD se pregunta en este día si el desamor o el «mal de amor» afecta a la salud. La respuesta está en la ciencia, en las áreas de la Neurociencia, la Psicología y la Medicina.

No cabe duda de que una ruptura amorosa puede desencadenar un aumento de los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Este desequilibrio, a su vez, puede causar ansiedad, insomnio, fatiga crónica. A ello se suma que la reducción de neurotransmisores como dopamina, serotonina y oxitocina, que están asociados al bienestar, también contribuye a sentimientos de tristeza y depresión.

Además del estrés emocional y hormonal, entre los impactos físicos y mentales del desamor también hallamos los que comúnmente llamamos el «síndrome del Corazón Roto» o miocardiopatía de Tako-tsubo, que, según la web de enfermedades raras Orphanet, es una enfermedad cardíaca poco frecuente caracterizada por la aparición de insuficiencia cardíaca aguda después de un desencadenante emocional -como el desamor- o físico, en la que la recuperación de las anomalías del movimiento de la pared se observa en un plazo de meses. Los síntomas son similares a los del síndrome coronario agudo (SCA), pero, aunque imita los síntomas de un ataque cardíaco, no está relacionado con arterias bloqueadas. Sin embargo, puede ser grave y requiere atención médica.

Además, el estrés emocional prolongado puede debilitar el sistema inmunológico, haciendo que las personas sean más propensas a infecciones o enfermedades.

A ello sumamos un aspecto neurológico: el dolor emocional está asociado con una ruptura activa de las mismas áreas del cerebro que procesan el dolor físico, como el córtex somatosensorial.

Finalmente, el desamor puede ser un factor de riesgo para desarrollar trastornos mentales, como depresión y ansiedad. Esto puede ser más pronunciado en personas con antecedentes de estos trastornos.

Tres estudios

Entre los estudios científicos que analizan cómo el desamor afecta la salud física y mental, podemos citar Neural correlates of rejection in unrequited love (Correlatos neuronales del rechazo en el amor no correspondido’). En este estudio, los investigadores E. E. Smith, T. W. DeVito, M. A. Jones y L. A. Harmon-Jones examinan cómo el rechazo en el amor no correspondido activa áreas cerebrales asociadas con el dolor físico y la angustia emocional.



Por su parte, una revisión meta-analítica llevada a cabo por L. M. Dickerson y M. E. Kemeny, explora cómo el rechazo social, incluido el desamor, puede elevar los niveles de cortisol, la hormona del estrés, afectando la salud física bajo el título ‘Cortisol responses to social rejection and acceptance by peers: A meta-analytic review (‘Respuestas del cortisol al rechazo social y a la aceptación por los iguales: Una revisión metaanalítica’).

Como ejemplo de lo descrito anteriormente, aunque hay otras muchas publicaciones científicas, citamos esta de época de pandemia Covid-19: The role of romantic relationship status in mental health, sleep, and quality of life during COVID-19 lockdowns (‘El papel del estado de la relación romántica en la salud mental, el sueño y la calidad de vida durante los encierros COVID-19’). S. Groarke, R. Berry, E. Graham-Wisener, J. McKenna-Plumley, L. McGlinchey y C. Armour investigaron cómo el estado de las relaciones románticas influye en la salud mental y física, destacando que las rupturas amorosas pueden deteriorar el bienestar general.