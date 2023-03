Fact checked

En el año 2020, se registraron 1.365 casos de legionela en toda España, según datos del Centro Nacional de Epidemiología. Se registraron un total de veinticinco brotes, que contagiaron a 80 personas, de las cuales, fallecieron cinco. Sin embargo, los brotes tienen mucho más impacto debido a que si se producen en ambientes internos como hoteles, centros sociosanitarios, etc. pueden afectar a los más vulnerables, como son los ancianos, enfermos, fumadores, inmunocomprometidos, etc. y la letalidad puede ser alta, tal y como indican fuentes de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) a OKSALUD.

La legionela es una bacteria cuyo nicho ecológico es el agua, los ambientes hídricos, en general. Su desarrollo está favorecido por las temperaturas altas (36 0 a 500 C, con un óptimo en torno a los 350 C), situación que se da en muchas instalaciones propias en donde se desarrolla la actividad humana: aguas de abastecimiento, agua caliente, humidificadores, torres de refrigeración y un largo etcétera.

Para poder infectar a la población, el agua tiene que contener una concentración alta de legionela y aerosolizarse, es decir, emitirse en forma de gotas muy pequeñas de agua. Estos aerosoles pueden penetrar, a través de la respiración, al árbol bronquial, alcanzando el alveolo pulmonar donde la bacteria podría desarrollarse dando lugar a la legionelosis. Por lo tanto, el mecanismo de transmisión de la bacteria es, fundamentalmente, por exposición a través de las vías respiratorias, mediante la inhalación de aerosoles generados a partir de aguas contaminadas.

La legionela no puede erradicarse debido a sus propias características, tal y como indican desde SESPAS, es una bacteria ambiental que coloniza las instalaciones que le son favorables para su crecimiento. Lo importante es hacer un buen mantenimiento, desinfección y control de estas instalaciones para que la bacteria, o bien no tenga posibilidades de colonizarlas, o bien no pueda multiplicarse y alcanzar una concentración que favorezca sus posibilidades de transmisión.

Nuevos brotes en Málaga y Madrid

Recientemente, se ha publicado que había habido dos brotes de legionela, uno de ellos en una residencia de mayores de Alcalá de Henares, en Madrid, donde viven cerca de 500 ancianos y otro en el parque de bomberos en Teatinos, Málaga. Consultadas las fuentes del SESPAS, indican que en el caso de Alcalá de Henares no ha habido ningún brote en ninguna residencia ubicada en ese término municipal.

El Protocolo de legionelosis de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica define como brote comunitario la aparición de «dos o más casos ocurridos en un intervalo de tiempo igual o inferior a un mes, en personas que hayan frecuentado un mismo lugar en los 2 a 10 días anteriores a la fecha de primeros síntomas». Un hecho muy diferente es que se haya detectado, en una analítica rutinaria, presencia de legionela en el agua de abastecimiento y, otra muy distinta, es que haya habido algún caso, informan desde SESPAS.

No resulta extraño que haya presencia de legionela en los abastecimientos de agua, dado que el nicho ecológico de esta bacteria es el agua. Lo que sí puede ocurrir es que, si no existe un buen mantenimiento de las instalaciones y una buena y continua desinfección del agua, la bacteria pueda multiplicarse. En este caso, ya se daría la primera condición para poder provocar alguna infección, alcanzar una concentración alta en el inóculo. Pero, faltarían dos condiciones más: una que esa agua se aerosolice, porque son las microgotas aspiradas las que pueden colonizar el parénquima pulmonar y, segunda, que las personas que respiren esa microgotas, sean susceptibles.

Lo importante, desde el punto de vista de la salud pública, es cumplir con el vigente Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis y, como complemento, la Norma UNE 100030 de Prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela e instalaciones, explican desde SESPAS.

Sintomatología

Estos aerosoles están compuestos por microgotas de un diámetro inferior a 5 μm y pueden recorrer grandes distancias, sobre todo en espacios abiertos, como son los producidos por torres de refrigeración. Estos aerosoles pueden penetrar, a través de la respiración, al árbol bronquial, donde la bacteria podría desarrollarse dando lugar a la legionelosis.

La infección por legionela presenta dos formas clínicas perfectamente diferenciadas: la enfermedad del legionario, que presenta un cuadro neumónico que puede ser fatal y la fiebre de Pontiac, proceso mucho más benigno.

La enfermedad del legionario se caracteriza en sus comienzos por anorexia, malestar general, mialgia y cefalalgia. En el término de un día, suele aparecer fiebre que se eleva rápidamente y se acompaña de escalofríos. Son comunes la tos seca y el dolor abdominal. El periodo de incubación es de 2 a 10 días, y, con mayor frecuencia de 5 a 6 días. En el caso de la fiebre de Pontiac, los síntomas, que son muy leves, remiten en 24 48 horas.

Seguridad

En este momento, desde las estructuras de salud pública de España, pero también desde sectores empresariales, se viene trabajando en el desarrollo de los marcos normativos, el anteriormente citado y el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, indican desde SESPAS.

El abordaje de la prevención de la legionelosis se realiza, o bien estableciendo un Plan de Prevención y Control de legionela (PPCL), o bien un Plan Sanitario frente a la legionela (PSL), que debe implementar el titular de cada una de las instalaciones, bien de forma directa, o bien a través de empresas contratadas.

Este es el futuro, y, en realidad, el presente de la prevención de la legionelosis en España: concienciación de los titulares de las instalaciones de riesgo y aplicación rigurosa de esos marcos legislativos a través de los PPCL y PSL, concluyen las fuentes del SESPAS.