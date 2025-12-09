Fact checked

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha mantenido un encuentro con Emmanuel de Geuser, consejero delegado de Vivalto Santé y máximo responsable del Grupo Ribera, con el que ha analizado la situación acaecida durante los últimos días en el Hospital público Universitario de Torrejón.

Durante el encuentro, que ha tenido lugar en la Consejería de Sanidad, De Geuser ha trasladado a Matute que lamenta las filtraciones de las palabras pronunciadas por el CEO de la compañía, Pablo Gallart, manifestadas en una reunión privada del pasado mes de septiembre y que han sido publicadas en varios medios de comunicación en un ámbito descontextualizado.

De Geuser ha negado categóricamente cualquier tipo de instrucción dada desde el Grupo Ribera a los profesionales de dicho centro y que han sido objeto de acusación durante los últimos días. Ha asegurado que no se ha cambiado proceso de triaje alguno, reutilizado material sanitario alguno, ni manipulado el criterio de asistencia. Los resultados de la Auditoría Interna efectuada por Ribera avalan la buena gestión asistencial del hospital.

Así, el presidente del Grupo se ha reunido esta mañana con los profesionales del centro hospitalario, donde ha compartido las primeras conclusiones de esta auditoría interna y donde los trabajadores han defendido con firmeza la integridad y la libertad en el ejercicio de su profesión en todo momento. Una actuación rigurosa, sujeta a los más altos estándares de calidad asistencial y al código deontológico por el que se guían, orientada únicamente al bienestar de los pacientes, tal y como ya manifestaron en un escrito firmado el pasado 4 de diciembre por los máximos responsables asistenciales (jefes de servicio y supervisoras de Enfermería).

Ya por la tarde, durante el encuentro con Fátima Matute, le ha expuesto todo lo anteriormente mencionado y le ha mostrado su absoluto compromiso con la máxima calidad asistencial para los pacientes del Hospital de Torrejón de Ardoz. Geuser le ha trasladado igualmente que, ante las gravísimas y falsas acusaciones vertidas en distintos medios de comunicación, se reserva el derecho a emprender acciones legales.

De Geuser también ha trasladado que lamenta que el clima de crispación política que vive España en estos momentos se traslade al terreno sanitario, sea moneda de cambio y perjudique notablemente un modelo como el de la Comunidad de Madrid, que es ejemplo de éxito, calidad y liderazgo asistencial a nivel internacional y que Ribera quiere exportar al resto de Europa.