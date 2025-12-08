Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha criticado este lunes los «intereses deleznables» de la izquierda con el Hospital de Torrejón, tras los audios destapados sobre su gestión en los que el CEO del grupo Ribera Salud del hospital de Torrejón.

En una entrevista en esRadio, la consejera ha señalado que se han dado a conocer unos datos «que pueden estar sacados de contexto», ya que habría que escuchar toda la conversación, si bien ha insistido en que el fragmento que se ha conocido es «inaceptable».

«Yo estoy de acuerdo en que hayan retirado a este CEO de sus funciones hasta que todo se aclare», ha valorado, a la vez que ha asegurado que velará por la «excelencia» de la asistencia sanitaria en Madrid y no va a consentir que «nadie juegue» con ella.

La consejera se reunirá este martes con el presidente del grupo y estudiará las explicaciones que le ofrezca y ha subrayado que no le «temblará ni una pestaña en hacer lo que haya que hacer». Pese a ello, ha expresado que «el interés que hay de tapar todos los escándalos» que rodean al Gobierno «entre la corrupción, los puteros, las sobrinas, los sobones y los hermanos». «Es que es todo un disparate y entonces intentan hacer un ‘casus belli’ de algo que a mí me parece lo más preciado, como digo, que es la sanidad», ha reprochado.

Así, Matute ha criticado que la izquierda está intentando crear «desasosiego» entre la población con esta noticia «dando noticias falsas de material reutilizado y haciendo parecer que Madrid es «Ruanda».

Madrid, entre las mejores sanidades de Europa

En la misma línea, en un artículo en ‘El Mundo’, la consejera ha defendido que la sanidad madrileña es «una de las mejores sanidades de España y de Europa», que atiende de manera solidaria hasta el 40%» de las necesidades oncológicas y enfermedades complejas de otras partes de España.

Así y pese a censurar los «ataques intolerables» de la izquierda, Matute ha reivindicado que la sanidad madrileña es pública, pero cuenta con conciertos de colaboración de los que se benefician «más de 1,1 millones» de ciudadanos de la región.

«Ha sido la excusa perfecta para tapar esta semana el escándalo de Paco Salazar», ha reprochado, si bien considera que no hay Hospital de Torrejón «que tape los desmanes de Koldo, Ábalos, Cerdán o Jesicas». Además, ha cargado contra la «activista que no ministra» de Sanidad, Mónica García, a su juicio, «absolutamente inhabilitada para el cargo».

En concreto, y sobre el Hospital de Torrejón, ha informado de que tiene una lista de espera «en la media o por debajo de ella, además de que se ha incrementado la plantilla un 2,8% en el último año».