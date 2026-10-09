¿Por qué se producen los calambres en las piernas por la noche? El motivo por el que te despiertan mientras duermes

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Expertos en salud se han pronunciado sobre los motivos de los temidos calambres musculares que se suelen producir durante la noche. Conocer las causas de esta dolencia que ocurre cuando un músculo se contrae de forma involuntaria, repentina y dolorosa, es el primer paso para poder prevenirlos en un futuro. Consulta en este artículo todo lo que dicen los profesionales sobre los motivos de los famosos calambres musculares.

Esto es un clásico que nos pasa a millones de españoles varias veces al año: los calambres en las piernas que se producen durante la noche. Esta contracción del músculo principalmente afecta a la zona de los muslos, centrándose durante la noche en las pantorrillas y los pies. La Real Academia Española define a los calambres musculares como una «contracción muscular involuntaria, dolorosa y de duración corta» que en la mayoría de ocasiones suele producirse durante la noche.

«Aunque a menudo la causa exacta se desconoce, suelen estar relacionados con una combinación de factores. Comprender qué los provoca es el primer paso para poder prevenirlos y, si te dan, saber cómo aliviarlos rápidamente», informan desde la página oficial de Quirón Salud, donde han publicado un artículo que pone el foco en esta dolencia que está asociada a la fatiga muscular, pero que puede tener otras causas que tienes que conocer para que un espasmo no te despierte por la noche y rompa tus horas de sueño, con lo que eso representa para la salud física y mental.

El motivo de los calambres en las piernas

«La mayoría de las veces, estos calambres se deben a una fatiga muscular o a problemas leves en los nervios, pero existen otros factores que pueden aumentar el riesgo de padecerlos», informan los especialistas de este centro, que señalan los motivos por los que puedes sufrir calambres y lo desconozcas.

El primero de ellos tiene que ver con la deshidratación y el desequilibrio de minerales. «Una de las causas más frecuentes. Si tu cuerpo no tiene suficiente agua y electrolitos como el potasio, el magnesio y el calcio, tus músculos pueden funcionar de forma incorrecta», informan antes de señalar el segundo motivo: el cansancio y la sobrecarga muscular. Esto ocurrirá si «has realizado una actividad física intensa, has estado de pie durante mucho tiempo o, por el contrario, eres una persona con muy poca actividad, tus músculos pueden cansarse y ser más propensos a los calambres».

Desde Quirón Salud también apuntan a que estos calambres nocturnos pueden ser frecuentes en personas que estén en un proceso de embarazo y las personas de más edad, ya que los músculos y tendones tienden a acortarse con el tiempo. Los profesionales de este centro también avisan de que «algunos fármacos como los diuréticos, las estatinas o ciertos medicamentos para la presión arterial y el colesterol pueden estar vinculados a los calambres».

Qué hacer ante un calambre y cómo evitarlos

Antes que nada, desde este centro también recomiendan realizar las siguientes prácticas cuando un calambre interrumpa tu sueño por la noche:

Estirar el músculo.

Masajear la zona.

Aplicar calor o frío.

Caminar un poco

Estos expertos en fisioterapia también dan una serie de tips para que no aparezcan estos calambres y pasa por los siguientes hábitos: