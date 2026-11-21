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Durante los días de calor intenso, las personas mayores pasan más horas dentro de casa, sobre todo en las franjas centrales del día. Esta medida ayuda a reducir riesgos asociados a las altas temperaturas, pero también cambia la rutina ya que se limitan los paseos, se reducen algunos encuentros sociales y aumenta el tiempo dedicado a actividades pasivas.

En este contexto, los juegos de estimulación cognitiva dentro del hogar ofrecen una herramienta sencilla para mantener la mente activa sin desplazamientos ni materiales complejos. Las cartas, el dominó, los crucigramas, las sopas de letras, los puzles, los juegos de memoria con fotografías o los ejercicios de cálculo ligados a situaciones cotidianas activan capacidades diferentes, como la atención sostenida, la orientación, el lenguaje, el razonamiento, la planificación o la memoria de trabajo.

La evidencia disponible sobre estimulación cognitiva aconseja plantear estas actividades con expectativas realistas. Su valor no reside en «entrenar el cerebro» de forma genérica, sino en ofrecer tareas estructuradas, repetidas y ajustadas a cada persona. Es decir, un juego de cartas trabaja turnos, estrategia y memoria reciente; una sopa de letras exige búsqueda visual y concentración; ordenar fotografías por etapas de vida favorece la reminiscencia y el lenguaje; y calcular el coste aproximado de una compra ayuda a ejercitar razonamiento numérico vinculado a la vida diaria.

«La estimulación cognitiva no se limita a recordar nombres o fechas. También incluye actividades que obligan a elegir, comparar, esperar turno, cambiar de estrategia o explicar una respuesta. Por eso conviene adaptar cada juego al estado de salud, al nivel de autonomía y a los gustos personales. Una actividad demasiado fácil pierde interés, pero una propuesta excesivamente compleja genera frustración y rechazo», explica Catalina de la Gandara, médico de Sanitas Mayores Loramendi.

Ante esta situación, los expertos de Sanitas Mayores recomiendan algunas pautas para utilizar juegos dentro del hogar durante los días de calor:

Elegir juegos con significado personal. Las fotografías familiares, canciones conocidas, recetas, refranes o recuerdos de viajes facilitan la participación. Cuando la actividad conecta con la historia de vida, la conversación aparece de forma más natural y la persona no siente que está siendo examinada.

Alternar el tipo de reto cognitivo. No todos los juegos trabajan lo mismo. Las cartas y el dominó ayudan a entrenar atención, cálculo y planificación; los pasatiempos de palabras estimulan lenguaje y búsqueda visual; los puzles favorecen orientación espacial; y los juegos de parejas o secuencias activan memoria reciente.

Introducir pequeñas variaciones en juegos conocidos. Cambiar una regla sencilla, ordenar las cartas de mayor a menor o proponer una ronda en la que haya que explicar la jugada añade flexibilidad mental sin aumentar demasiado la dificultad.

Priorizar sesiones breves y frecuentes. Diez o quince minutos bien planteados suelen resultar más útiles que una actividad larga que termine en cansancio. La duración debe ajustarse al nivel de atención, al momento del día y al estado físico de la persona.

Acompañar sin corregir de forma constante. Señalar todos los errores transforma el juego en una evaluación. Es preferible ofrecer pistas, reformular la pregunta o simplificar la tarea antes que insistir en la respuesta correcta.

Aprovechar tareas cotidianas como juego. Preparar una lista de la compra, clasificar botones, ordenar libros por tamaño, calcular ingredientes para una merienda o emparejar calcetines también activa funciones cognitivas cuando se realiza de manera participativa.

«Estas actividades también ayudan a estructurar el día y a reducir la sensación de aislamiento. Durante el invierno, cuando las condiciones meteorológicas pueden dificultar las salidas y los encuentros habituales, es especialmente importante mantener espacios de interacción y actividades que aporten referencias a la rutina. Los juegos funcionan como anclajes cotidianos: ordenan el tiempo, facilitan la conversación y refuerzan la autonomía, especialmente si se comparten con familiares, cuidadores o personas cercanas», señala por su parte Diana Camín, psicóloga de Blua de Sanitas.

Por último, los especialistas de Sanitas Mayores recuerdan que los cambios llamativos en memoria, lenguaje, orientación o conducta no deben atribuirse automáticamente a la edad ni al calor. Si aparecen despistes frecuentes, dificultad para seguir conversaciones, desorientación, apatía persistente o pérdida de autonomía en tareas habituales, conviene consultar con un profesional, ya sea de manera presencial o a través de videoconsulta, para valorar la situación y determinar el abordaje más adecuado.