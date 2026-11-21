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La suplementación diaria con hierro puede reducir de forma significativa el riesgo de anemia ferropénica en niños y adolescentes, pero no hace que crezcan más ni evita que contraigan enfermedades comunes como la tos, la fiebre o las infecciones respiratorias. Así lo concluye una amplia revisión científica publicada por la colaboración Cochrane, que ha analizado 114 estudios con 50.325 participantes de entre 0 y 19 años. La investigación aporta nuevas evidencias sobre los beneficios y las limitaciones de uno de los suplementos nutricionales más utilizados para prevenir y tratar la falta de hierro durante la infancia.

El trabajo, publicado el 17 de noviembre de 2026 en la Cochrane Database of Systematic Reviews, ha sido dirigido por investigadores del Joan Klein Jacobs Center for Precision Nutrition and Health de la Universidad de Cornell (Estados Unidos). Los científicos han evaluado los efectos de administrar hierro por vía oral diariamente, tanto solo como combinado con ácido fólico y otras vitaminas y minerales, para comprobar hasta qué punto ayuda a prevenir la anemia y qué consecuencias tiene sobre la salud infantil.

Uno de los principales resultados es que el hierro administrado de forma aislada probablemente reduce el riesgo de anemia ferropénica frente a no recibir tratamiento o tomar un placebo. Esta conclusión refuerza la utilidad de la suplementación cuando existe riesgo de déficit de este mineral, aunque los investigadores advierten que los resultados no justifican que todos los niños deban tomarlo de manera preventiva.

El hierro es esencial para transportar oxígeno por el organismo

El hierro es un mineral imprescindible para fabricar hemoglobina, la proteína presente en los glóbulos rojos encargada de transportar el oxígeno desde los pulmones hasta los diferentes tejidos y órganos. Cuando el organismo no dispone de suficiente cantidad, puede aparecer una deficiencia de hierro que, si progresa, provoca anemia ferropénica.

Esta alteración puede manifestarse mediante cansancio, debilidad, palidez y dificultades para mantener la actividad habitual. Durante la infancia y la adolescencia, además, disponer de hierro suficiente resulta especialmente importante por las necesidades nutricionales asociadas al crecimiento y al desarrollo.

La anemia continúa siendo un importante problema de salud pública mundial. Según los datos recogidos por Cochrane, afecta a unos 874 millones de niños y mujeres en todo el mundo. En 2019, aproximadamente el 40% de los menores de cinco años presentaba anemia, y cerca de la mitad de esos casos estaba relacionada con la falta de hierro.

Niños más sanos, pero no más altos ni con menos infecciones

La investigación también ha examinado si tomar hierro diariamente influye en otros aspectos del desarrollo infantil. Sin embargo, los resultados muestran que los suplementos de hierro administrados de forma aislada no producen diferencias relevantes en la estatura ni en el peso de los menores respecto a quienes no reciben esta suplementación.

Tampoco se ha observado una protección significativa frente a enfermedades habituales durante la infancia. La administración diaria de hierro apenas modifica el riesgo de sufrir tos, fiebre, diarrea o infecciones respiratorias. Por tanto, sus beneficios se concentran fundamentalmente en la prevención de la anemia asociada a la deficiencia de este mineral, y no en una mejora general de la salud o del crecimiento.

Los investigadores sí encontraron diferencias cuando el hierro se administra combinado con otras vitaminas y minerales. En determinadas comparaciones, estas formulaciones mejoraron el crecimiento lineal adecuado para la edad, aunque los resultados dependen del tipo de suplemento y del grupo de menores estudiado.

¿Qué efectos secundarios pueden tener los suplementos?

La revisión también ha evaluado la seguridad de estos productos. Entre los efectos observados figura un cambio en la coloración de las heces, que puede oscurecerse por la presencia de hierro. También se han analizado posibles molestias digestivas, como vómitos, diarrea y estreñimiento.

En general, la evidencia sobre algunos de estos efectos secundarios es todavía incierta. No obstante, los investigadores advierten que determinadas combinaciones de hierro con otras vitaminas y minerales pueden aumentar el riesgo de vómitos, especialmente en los lactantes menores de seis meses.

Por ello, los autores consideran necesario seguir investigando los posibles efectos adversos y las complicaciones asociadas a la suplementación, especialmente en países desarrollados, donde todavía faltan estudios específicos.