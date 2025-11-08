¿Por qué nos cuesta tanto hacer ejercicio en invierno?: consejos para motivarte mejor
Con el descenso de las temperaturas, es habitual que la motivación disminuya aún más
Fact checked
Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.
Sabemos que el ejercicio es esencial para la salud, pero seguimos sin movernos lo suficiente. En España, casi el 40% de la población adulta no alcanza los niveles mínimos de actividad recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El sedentarismo, especialmente común con la llegada del frío y que a menudo se asocia a la falta de tiempo o motivación, está directamente relacionado con el aumento del exceso de peso graso, la obesidad y patologías como la diabetes tipo 2 o las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, la clave no está solo en la fuerza de voluntad.
Según los expertos de PronoKal Group®, compañía especializada en el tratamiento multidisciplinar del sobrepeso y la obesidad, detrás de la falta de ejercicio hay una compleja red de causas psicológicas y biológicas. El ser humano está biológicamente diseñado para ahorrar energía. Durante la evolución, moverse implicaba un esfuerzo que solo se justificaba para sobrevivir: cazar, huir, protegerse. Hoy, en un entorno hiperconfortable, esta programación cerebral nos empuja inconscientemente a evitar el esfuerzo innecesario.
Además, el descanso ofrece una recompensa inmediata. Ver una serie, mirar el móvil o tumbarse en el sofá libera al instante dopamina, el neurotransmisor del placer. En cambio, los beneficios del ejercicio son más lentos y a largo plazo, lo que hace difícil mantener la constancia sin motivación o sin un plan guiado.
Aprende a revertir el sedentarismo con el frío
Con el descenso de las temperaturas, es habitual que la motivación disminuya aún más. Los días se acortan, apetece quedarse en casa y se rompe la rutina de actividad que quizás se mantuvo durante los meses más cálidos. Pero no todo está perdido. Incorporar más movimiento no siempre implica ir al gimnasio o correr maratones.
Lo importante es romper el círculo de la inactividad con pequeñas acciones que activen el cuerpo y la mente. Al respecto, Felipe Isidro, recomienda las siguientes estrategias prácticas para revertir el sedentarismo:
Empezar por lo que se puede hacer hoy. Pequeñas «ráfagas» de actividad física, como caminar 10 minutos después de comer o subir escaleras, cuenta más de lo que parece.
Asociar el movimiento a algo placentero. Escuchar música, caminar acompañado/a o hacerlo al aire libre ayuda a mantener la constancia.
Integrar el ejercicio en la rutina diaria, no al margen de ella. Aparcar un poco más lejos, levantarte de la silla cada hora o hacer algunas sentadillas durante una llamada.
Composición corporal
Seguir un plan guiado y supervisado. En PronoKal, los programas incluyen recomendaciones de ejercicio personalizadas y adaptadas a cada fase del tratamiento, con especial atención a la preservación de la funcionalidad muscular y la mejora de la composición corporal.
La evidencia científica es clara: el ejercicio físico es el mejor aliado del metabolismo. Mejora la sensibilidad a la insulina, activa la oxidación de grasas, estimula la función mitocondrial y protege la masa muscular frente a la pérdida de peso. Moverse es una forma de reconectar con nuestro cuerpo, de cuidar la salud y de recuperar la energía vital.
Y lo más importante: si se hace bien, con acompañamiento profesional y adaptado a cada persona, el ejercicio deja de ser un deber para convertirse en una fuente de bienestar duradero.