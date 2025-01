Fact checked

Bajo las páginas de internet que más o menos todos estamos acostumbrados a buscar y utilizar hay contenidos a los que no es tan fácil acceder porque no aparecen en los motores de búsqueda como Google (no ‘están indexados’). Es la ‘Deep Web’ (internet profunda), o un estrato inferior de internet. En su parte más alejada de la superficie está la ‘Dark Web’ (web oscura).

La ‘Deep Web’ es, como la red indexada, un espacio en el que caben actividades legales e ilegales. Se calcula que constituye nueve décimas partes de toda la información disponible en redes.

Entre las actividades peligrosas de ese espacio se han detectado operaciones de venta de supuestos medicamentos para adelgazar que aseguran tener los mecanismos de acción de los últimos y populares fármacos de la familia de los agonistas de GLP-1. De hecho, algunos sitios se refieren a los productos que venden como medicamentos eficaces sin efectos secundarios, cuando es sabido que no existen terapias medicamentosas de las que pueda decirse algo así.

Los agonistas de GLP-1 son una nueva familia de fármacos que ayudan a controlar los niveles de glucosa en personas con diabetes tipo 2 y a reducir el peso corporal. Su posible utilidad para personas con otras condiciones y su perfil de seguridad a largo plazo se siguen estudiando.

Ahora, una investigación de Healthnews indica que la demanda por conseguir estos fármacos, a los que algunos se han referido como un ‘milagro’ para la pérdida de peso, ha hecho que aumente el tráfico de versiones falsas en páginas de la ‘Dark Web’.

El entusiasmo por adquirir estos fármacos, que solamente pueden obtenerse con una receta médica, ha provocado problemas de suministro. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) y las autoridades de los estados de la UE han establecido una serie coordinada de recomendaciones ante esa falta de suministro, que comenzó con el aumento en la demanda hace ya dos años, combinado con problemas en la capacidad de fabricación.

Los productos que se venden en la ‘Dark Web’ cuestan unos 90 dólares, muy por debajo del de los sitios legítimos, según el análisis de Healthnews. En su sondeo han encontrado 23 productos de este tipo, vendidos sobre todo desde Europa (10 de ellos tenían allí su origen), Estados Unidos (otros 7) e India (5). El producto que más se buscaba era semaglutida, el principio activo de Ozempic y Wegovy.

En su comparación, han visto que el precio de semaglutida (basado en Estados Unidos) oscila entre los 969 y los 1.349 dólares al mes (90 dólares al mes en la ‘Dark Web’; tirzepatida (el principio activo de Zepbound/Mounjaro) tiene un precio legal de aproximadamente 1.060 euros al mes, 480 al mes en la ‘Dark Web’; liraglutida (Saxenda), aproximadamente 1.349 al mes frente a 84 dólares al mes en la ‘Dark Web’.

Su advertencia: «No hay garantía de que los productos vendidos sean efectivamente agonistas de GLP-1, que se parezcan a los productos que dicen ser, ni que tengan un perfil aceptable de seguridad y eficacia. Riesgos para la salud, legales y de ciberseguridad».

La endocrinóloga Suneye Koohsari ha advertido que «los medicamentos obtenidos en la ‘Dark Web’ no están sometidos a los procedimientos de seguridad, controles de calidad y de las dosificaciones que sí se aplican a los fármacos obtenidos en canales legales, y pueden suponer un riesgo grave para la salud».

Neringa Macijauskaitė, experta en ciberseguridad de Cybernews, añade que comprar medicamentos en canales ilegales pone en riesgo a los usuarios en términos de control de datos, incluyendo el robo de identidad y la transmisión de virus informáticos, sin que exista modo de protegerles como consumidores.



En cuanto a los aspectos legales del proceso, el abogado de Dhar Law LLP Vikas Dhar ha advertido que comprar medicamentos de fuentes no reconocidas en la ‘Dark Web’ podría entrañar la posesión ilegal de sustancias adictivas sin prescripción, lo cual supondría una violación de la ley.