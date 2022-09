Qué colores se utilizan en el triage y cuál es su significado

Cuando nos referimos a triage, también conocido como triaje, trillaje, cribado o protocolo de intervención, es un sistema de selección y clasificación de pacientes que ha empleado la enfermería durante el último siglo y que sigue unos objetivos comunes más allá de variantes según quien lo aplica. ¿Qué colores se utilizan en el triage?

También usado entre los médicos que acuden a emergencias y desastres en las que rápidamente tienen que distinguir a los heridos, según la urgencia que presentan, el objetivo de este método es poder establecer un orden de prioridad de atención en virtud de cada afección.

Es importante aclarar, antes de entrar en los detalles de esta metodología, que se evalúa únicamente la rapidez en la atención y no tanto la gravedad del problema. Un ejemplo de ello es el cáncer, que si bien suele ser una enfermedad severa, no requiere de atención inmediata. Por el contrario, una herida pequeña que se desangra no es grave en apariencia pero el paciente puede morir si no se interviene.

Así funciona el triage médico

Orientado a las situaciones de demanda masiva de atención profesional como guerras o catástrofes naturales, se pretende privilegiar a aquellas víctimas cuyas vidas dependen de la rapidez en la atención y de acuerdo a la cantidad de recursos que haya disponibles. Cuentan los historiadores que el triage fue adoptado por el barón Dominique-Jean Larrey, médico cirujano militar de Napoleón.

En nuestro país tenemos el Sistema Español de Triaje o SET, que está aceptado por la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias y usa el Modelo Andorrano de Triaje que data del año 2000. El SET-MAT, como se lo denomina, posee cinco niveles de priorización.

Nivel 1 (rojo)

Los pacientes que requieren de atención inmediata al cursar problemas con riesgo vital evidente y que podrían fallecer en cualquier instante.

Nivel 2 (naranja)

Los pacientes que requieren de atención en los siguientes 15 minutos al cursar enfermedades con riesgo vital latente.

Nivel 3 (amarillo)

Los pacientes que requieren de atención en los siguientes 60 minutos.

Nivel 4 (verde)

Los pacientes que requieren atención en los siguientes 120 minutos.

Nivel 5 (azul)

Los pacientes que requieren atención en los siguientes 240 minutos.

¿Y qué es el re-triage?

Si por algún motivo o razón los tiempos de espera se hubieran superado para uno o más pacientes en virtud del triage inicial, deberá llevarse a cabo un re-triage en el que se vuelve a evaluar su estado para determinar nuevamente un nivel o color para la situación.