El cribado en cáncer de mama permite una mejora de su pronóstico

El cáncer de mama es el más prevalente entre mujeres en España, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). También, según esta misma entidad, es el segundo tumor en cuanto a porcentaje de mortalidad. Se demuestra que el cribado en cáncer de mama permite beneficios como una mejora de su pronóstico y la reducción de su mortalidad.

El Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM) recuerda que en 2020 se diagnosticaron un total de 34.088 nuevos casos de cáncer de mama en nuestro país. De igual forma que otras enfermedades, detectarnos en fases iniciales es fundamental para mejorar el pronóstico.

La importancia del cribado en cáncer de mama

De ahí que los cribados en cáncer de mama sean la herramienta indispensable y eficaz para aumentar el diagnóstico precoz. José Yebra, director general para el Sur de Europa de Hologic, lo resalta y comenta que es necesario seguir aunando esfuerzos desde todas las partes implicadas para asegurar que los programas de cribado en cáncer de mama funcionan de manera efectiva.

Los expertos creen así que se trata de la mejor opción de tratamiento disponible y llegar así a pronósticos más favorables.

Jesús Sanz Villorejo, miembro de la Junta Directiva de SEDISA y Vicepresidente de la Fundación SEDISA, considera que los programas de cribado son una herramienta fundamental en la Gestión Sanitaria, que permite mejorar de forma importante la calidad asistencial y, asimismo, hacer al Sistema Sanitario más eficiente y sostenible.

En un taller formativo sobre este tema, se han reconocido estos aspectos mediante ponencias. Además, ha tenido lugar una mesa debate para tratar la ‘Gestión clínica del diagnóstico y cribado de cáncer de mama’ desde una triple perspectiva, moderada por Jesús Sanz Villorejo, miembro de la Junta Directiva de SEDISA.

Según Oncohealth Institute, el cribado de mama es una forma de encontrar un cáncer de mama cuando es demasiado pequeño para verse o sentirse. Se trata de hacer una mamografía, que es un tipo de rayos x.

Los estudios estiman que el cribado de mama puede reducir las muertes en un 20 %. Si se encuentra un cáncer, a menudo es muy pequeño y no se ha extendido. Esto significa por lo general que es más fácil de tratar. Utiliza mamografías (rayos X en dosis bajas) para encontrar cánceres de mama temprano. Actualmente, a las mujeres menores de 50 años no se las ofrece rutinariamente el cribado de mama porque las mamografías son menos eficaces en la detección de cáncer de mama en mujeres que no han tenido la menopausia.