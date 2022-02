Llevar un estilo de vida saludable no es tan fácil. Y esto hace que nuestra alimentación no sea la adecuada. Tanto para cambiar, como para reducir grasa o bien adelgazar deben ser pasos seguidos por un profesional. ¿Cuáles son los motivos por los que vamos al nutricionista?

Según el Instituto del Cáncer, un nutricionista es una persona que ayuda a otras a construir hábitos de alimentación saludables para mejorar la salud y prevenir enfermedades. Brinda consejo nutricional, planifica comidas y programas educativos sobre nutrición. Los nutricionistas también observan los efectos del ambiente en la calidad y seguridad de los alimentos, y en cómo afectan la salud.

Motivos por los que vamos al nutricionista

Perder talla y adelgazar

Realmente y en base a diversas encuestas, el motivo más importante para acudir al nutricionista es la perdida de talla, es decir, adelgazar para poder caber en aquellos pantalones que teníamos hace un tiempo.

Perder grasa abdominal

Además de la talla, y unido a esto, está la grasa abdominal porque es una de las principales que se acumulan en el cuerpo cuando comemos mal y encima no hacemos deporte.

Prevención de enfermedades cardiovasculares

No solamente queremos hacer dieta y comer mejor para adelgazar. También para cuidar nuestra salud interior, como es prevenir las enfermedades cardiovasculares. Y en todo esto, el nutricionista nos puede ayudar sobremanera.

Cuidarse al cumplir años

Muchas personas se dan cuenta de que quieren cambiar de estilo de vida al cumplir años. Y esto implica comer bien, dejar malos hábitos y claro está hacer deporte. Para ello la figura y asesoramiento del nutricionista nos ayuda en una parte, pero también necesitamos ayuda para poder hacer el deporte necesario para reducir la grasa de las zonas que no queremos.

Las mujeres, las más preocupadas

Entre las personas que suelen ir al nutricionista, una gran mayoría son mujeres. Pues siguen siendo las mas preocupadas a la hora de cambiar de dieta y de verse bien tanto por fuera como por dentro.

Reducir los malos hábitos

Hacer dieta no quiere decir comer menos. Si no reducir aquellos alimentos que no son sanos y además alejarnos de los malos hábitos. Puesto que si hacemos dieta pero seguimos bebiendo alcohol, o bien fumando, va a servir de poco todo lo que uno quiere llegar a conseguir.

Consejos