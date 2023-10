Preguntas y respuestas de la gripe de este otoño invierno 2023

Fact checked

Como es habitual, en tales estaciones se producen todo tipo de enfermedades respiratorias como consecuencia de la exposición a factores de riesgo, entre ellos los cambios de temperatura. Claro que cada temporada tiene sus particularidades, y si te preguntas cómo será la gripe de otoño invierno 2023.

Con el objetivo de reducir la morbilidad y la mortalidad relacionadas con esa enfermedad, los especialistas recomiendan la vacunación pero también registrar cuáles son los elementos que distinguirán a la gripe este año. Al diferenciarla rápidamente de otras patologías, aumenta el potencial éxito de las terapias.

¿Qué dicen los médicos sobre la gripe de este otoño invierno 2023?

Desde Europa Press citan a doctores como Eiros Bouza, catedrático de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid y además director del Centro Nacional de la Gripe de la OMS de Valladolid, quien explica que la vacunación es la principal herramienta que se tiene para combatir este problema.

Recordando, a su vez, que el período de actividad de la gripe en el hemisferio norte contempla desde el 1 de octubre, hasta el 31 de marzo del siguiente año.

En sus palabras, la gripe no es igual todos los años y eso implica que sea difícil adelantarse a cuándo se generarán los picos de contagios en España y Europa. En cualquier caso, considerando que no puede descartarse un rebrote de Covid-19 -con menor peligro para los seres humanos-, aconseja una vacunación preventiva sobre todo en el caso de los mayores de edad al ser la población más vulnerable a las enfermedades respiratorias y los daños que causan.

Entre las cuestiones que inciden en la propagación de la gripe, y este año no será la excepción, hay aspectos como el porcentaje de ciudadanos vacunados, cuál es la densidad poblacional de la ciudad o de la región, el clima que suele reinar en esa parte del país, etc.

Es decir, como no podemos incidir en estos asuntos, deberíamos preocuparnos por lo único que puede evitar el contagio masivo. Y de ahí que insistan tanto en sugerirnos la vacunación como la única solución.

La vacuna, con cerca de un 70% de efectividad

Claro que la inoculación a través de la vacuna no es infalible, pero sí proporciona una efectividad que ronda el 70% y por eso es el instrumento que mayor probabilidad de éxito tiene entre todos los tratamientos preventivos contra las patologías de los pulmones y el sistema respiratorio.

De hecho, hay varios antecedentes que pueden ser útiles. Sin ir más lejos lo que pasó en el hemisferio sur durante su temporada de actividad de la gripe, hasta septiembre.

«En el hemisferio sur ha sido de actividad moderada y en consecuencia, lo esperable, es que no tengamos una actividad gripal muy elevada; pero no lo sabemos, porque si hay algo claro en gripe es que no somos capaces de predecir con nitidez cómo será la actividad gripal», ha detallado Eiros Bouza.