Eduardo Pastor, presidente de Cofares, en las I Jornadas de Salud organizadas por OKSALUD, el nuevo portal sanitario de OKDIARIO, ha asegurado que «debemos plantearnos una nueva etapa y hacer un pacto por la sanidad serio donde, entre otros aspectos, se permita invertir a las empresas farmacéuticas y sanitarias con una seguridad jurídica, no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad de partido».

Ha expresado, además, su satisfacción por la respuesta del sector sanitario y farmacéutico durante la crisis sanitaria del Covid-19. «La cadena del medicamento ha dado una respuesta que podemos calificar de excelente. Ha sido un test de estrés para todos, sin duda, pero la sanidad y la cadena del medicamento han tenido una nota de sobresaliente», ha señalado.

Cree, y así lo ha asegurado en una charla con Carlos Cuesta, director adjunto de OKDIARIO, que esta pandemia ha sido «un primer aviso a la sociedad, estamos expuestos a que la naturaleza nos ataque de nuevo, teníamos olvidado lo que era vivir una crisis así».

Ha defendido también, y está orgulloso de ello, cómo ha funcionado –y está funcionando– la cadena de suministro de medicamentos y material sanitario en nuestro país y, además, ha asegurado que no ha riesgo de desabastecimiento. «No lo hay porque tenemos una industria farmacéutica y sanitaria que responde. Esto nos debe enseñar a España a una cosa y es que como país no podemos depender de Asia en la fabricación de principios activos. Y, de verdad, no sólo España, Europa debe tomarse en serio esta cuestión».

Ha explicado Pastor que «hemos invertido demasiado en los países donde el coste es inferior, los principios activos son más barato, pero debemos dejar de depender de ellos, Europa debe pensarlo». Ha detallado también el presidente de Cofares que «debemos tener como país stock de emergencia que esté cerca de los ciudadanos, cualquier material de salud es importante y lo hemos visto: las mascarillas han salvado vidas, pero nos hemos dado cuenta ahora cuando vemos que no las fabricamos mascarillas». En este sentido, ha dado un dato Pastor curioso: España consumía 30.000 unidades al año, «ahora hemos pasado a la cifra de tres millones al día».

«Sin salud no existe nada», ha insistido Pastor. «Dentro de la colaboración público-privada, ésta última aporta casi un 3% más del PIB. Me pregunto: ¿Qué haríamos sin la sanidad privada? ¿Cómo estaría el Sistema Nacional de Salud si los que acudimos a la privada vamos a la pública? Que estaría todo más saturado», ha comentado.

Por ello, ha asegurado Pastor, «debemos plantearnos una nueva etapa, hacer un pacto por la sanidad serio donde se permita invertir a las empresas farmacéuticas y sanitarias con una seguridad jurídica, no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad de partido».

Por último, ha concluido Pastor, «tenemos a gente muy preparada, pero, insisto, necesitamos reglas que nos permitan a las compañías hacer presupuestos a principios de año para poder trabajar. Cofares, por ejemplo, es el fruto de muchos años donde los farmacéuticos han puesto recursos en una desconocida cooperativa que recorre dos veces y medio la distancia de aquí a la luna en un año. Sin ello, el Sistema Nacional de Salud».

No obstante, ha comentado, «lo que me vale es lo que aprecia la sociedad a la farmacia, sabe lo que somos. Eso sí, debemos luchar porque las Administraciones aprovechen todos los recursos, vengan de donde vengan. No hemos pedido subvenciones, trabajamos con un gran plan de distribución para que cada persona de este país debe tenga su medicación en todos los puntos de España.

«Pido una mirada profunda al sector sanitario y que se cuide a la gente que trabaja en él, que se les valore. E insisto: la estabilidad jurídica es necesaria porque somos un sector innovador, necesario y cualificado, sin él no hay sociedad con posibilidades de avance», ha terminado.