A medida que cumplimos años, la piel se queda más rugosa y con menos brillo. Entonces debemos aportar nutrientes de forma artificial porque nuestro cuerpo ya no es capaz de crearlos. Es cuando salen manchas, sequedad, pérdida de densidad, mayor sensibilidad, flacidez, arrugas marcadas. Veamos los pasos y consejos para cuidar la piel a partir de los 50 años.

Begoña Gómez, experta en tratamiento de Yves Rocher, también señala que al inevitable paso del tiempo se unen los efectos de la menopausia durante esta etapa.

Cómo cuidar la piel a partir de los 50 años

Cuidado con el sol

Como señala Begoña Gómez, “las incipientes manchas que hasta hace poco podías controlar con un toque de maquillaje se convierten en léntigos visibles a simple vista”. Pero lo más destacado es proteger la piel del sol para que estas manchas no vayan a más. si tenemos muchas, el dermatólogo puede entonces darnos soluciones según la edad.

Sequedad

Si no hay hidratación, pues la falta de ella sucede porque con los años hay mayor sequedad, entonces la piel estará más sensible de lo normal. La experta apunta que la perimenopausia, que sucede antes de que venga la menopausia, la estructura de la capa córnea cambia y provoca una sequedad extrema, a consecuencia, la piel también se vuelve más sensible a las agresiones ambientales.

Para esto necesitamos cremas hidratantes y también beber mucha agua, además de nutrirnos con los mejores alimentos, es decir, los que son ricos de agua.

Menos firmeza

En esta edad también se produce un descenso de los estrógenos y con ello la reducción del colágeno. Como dice Begoña Gómez, “las consecuencias no se hacen esperar y se nota un agravamiento de la flacidez”. “Se empieza a notar además un adelgazamiento de la dermis que progresivamente, hace que se pierda el contorno facial y se descuelguen los tejidos”.

Para ello están los sueros nocturnos que dan un perfecto efecto para que la piel esté más luminosa y jugosa.

Pérdida de luz

A medida que pasan los años, la piel se ve más apagada. Esto pasa por muchas cosas, como que la renovación celular se ralentiza, y la microcirculación se hace más lenta”. Pero no podemos dejar que se muestre tan opaca, usaremos los iluminadores y las cremas hidratantes, en una rutina diaria.

Arrugas en las líneas de expresión

Lo normal es que haya un déficit de producción de colágeno y de ácido hialurónico son los responsables. Ya puedes hacerte con una buena crema para tu edad y seguir con un vida saludable.