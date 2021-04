Exfoliar periódicamente la piel significa estimular la renovación celular y eliminar las células muertas y todos los residuos de smog y maquillaje. Pero, ¿por qué es tan altamente recomendable la exfoliación para la piel y de qué manera previene las arrugas?.

Exfoliación, ¿por qué es buena para la piel?

¿Cuántas veces te han aconsejado o leído acerca de hacerte un exfoliante o peeling ? Estos dos métodos se basan en la exfoliación, es decir, la eliminación manual de los restos superficiales de la piel. Algo que se puede hacer de forma casera, o también existe la alternativa de aplicar un exfoliante químico para disolver químicamente las células muertas de la piel. Pero ya sea algo casero o químico ¿Por qué la exfoliación es buena para la salud de la piel?.

Analicemos punto por punto, todos los beneficios que puede tener la exfoliación para tu piel.

-Elimina las impurezas de los poros. Limpiar la piel seca y otros residuos que puedan quedar en la piel después de la limpieza evita que los poros se obstruyan, evitando eficazmente la formación de puntos blancos y negros. A la larga entonces te darás cuenta de qué modo tu piel se ve más uniforme, brillante y lisa.

-Previene el acné. Limpiar los poros con una exfoliación profunda no solo previene las espinillas y los puntos negros, sino que también frena otros problemas, como el acné. En especial se recomienda hacerse una exfoliación para prevenir brotes, pero solo de manera segura y no irritante. En otras palabras, no frotes la piel en carne viva, o si tienes muchos granos en proceso de curación.

-Hace que los principios activos penetren mejor. Tener los poros limpios y la piel libre de resequedad permite que los productos para el cuidado de la piel que te apliques después penetren más profundamente y con mayor eficacia. Y que consecuentemente sean más efectivos. La piel muerta se convierte básicamente en una barrera para tus productos cosméticos , por lo que si te haces una exfoliación periódica notarás como productos que quizás antes no te funcionaban, ahora sí lo hacen. Incluso el maquillaje te quedará mejor.

-Unifica el tono de piel. Las personas con manchas oscuras, textura rugosa, hiperpigmentación y cicatrices de acné pueden tener marcas e imperfecciones notorias en la piel. Con exfoliación y mucha paciencia podrían eliminarse (al menos parcialmente).

-Estimula la síntesis de colágeno. Esto significa que la exfoliación puede ofrecer beneficios anti-envejecimiento, ayudando efectivamente a reducir la apariencia de líneas finas y arrugas.