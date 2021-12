En pocas horas conocemos muchas más cosas de la nueva variante Ómicron, que se está investigando, aunque los científicos ya apuntan a que puede ser mucho más transmisible que las anteriores variantes de coronavirus. Por ello, la OMS aconseja que los mayores de 60 años no viajen.

Pues son el grupo de población de mayor riesgo, y el organismo alerta que tanto los más susceptibles como los que no están del todo vacunados, es mejor que no viajen hacia zonas de riesgo de transmisión.

Si bien, esta variante está ya extendida en diferentes países, de hecho se cree que ya podría haber pululado en diversos lugares en octubre, incluso antes de que aparecieran los casos acontecidos hace unas dos semanas en Sudáfrica.

¿A quién se desaconseja viajar a zonas de transmisión local?

De esta manera, la OMS aconseja que los mayores de 60 años no viajen, pero también a otros grupos de población. Son las personas que no están totalmente vacunadas o que no tienen pruebas de una infección de SARS-CoV-2 anterior.

Las que pueden correr riesgo de desarrollar una forma grave de la enfermedad o de morir, incluidas las de 60 años o más. Además de todo aquellos que tienen comorbilidades que aumentan el riesgo del covid-19 grave, como son los que tienen ciertas enfermedades como cardiopatías, cáncer y diabetes, tal como recogen diversas agencias.

Piden vacunación

Entre otras medidas, y ante esta nueva variante, la OMS aconseja extremar precauciones, no viajar, y vacunación. Recuerdan que la vacunación no es todo, y que es necesario no quitarse la mascarilla, además de mantener el distanciamiento físico, algo que se hace especialmente complicado con el frío y los lugares de interior algo más llenos. Además de ello, está el ventilar adecuadamente los lugares de interior.

Ómicron circula desde hace varias semanas

Durante estas jornadas se han sabido más cosas sobre esta variante, como que puedes ser más transmisible y que podría presentar síntomas leves.

Ahora bien, aunque se creía que podría venir de Sudáfrica, no se sabe del todo, porque ahora se piensa que esta nueva variante de coronavirus podría haber circulado por diversos países ya hace semanas.

Sobre si las vacunas actuales protegen, está por ver, si bien representantes de las vacunas actuales creen que se podría perder bastante efectividad con esta nueva cepa porque tiene variedad de mutaciones. Entonces se está pensando en otra dosis para poder proteger pero que no estaría lista hasta algunas semanas o meses.