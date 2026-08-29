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Conversar con un chatbot, desahogarse tras un mal día o pedir consejo a una inteligencia artificial se ha convertido en una práctica cada vez más habitual. Aunque estas herramientas pueden resultar útiles en determinados contextos, algunos expertos advierten de que su uso también puede favorecer la aparición de vínculos emocionales poco saludables.

En una entrevista con OKSALUD, la psicóloga sanitaria Núria León, directora de un centro de psicología en Barcelona, explica que la disponibilidad permanente de estos sistemas, unida a la ausencia de juicio y a la personalización de las respuestas, puede generar una sensación de seguridad que derive en dependencia, especialmente en personas con apego inseguro o sentimientos de soledad.

PREGUNTA.- Cada vez más personas utilizan chatbots de IA para conversar, desahogarse o buscar compañía. ¿Qué factores psicológicos explican que algunas lleguen a desarrollar un vínculo emocional intenso con estas herramientas?

RESPUESTA.- La inteligencia artificial sin duda es una herramienta maravillosa, pero al mismo tiempo es un arma de doble filo. El hecho de que esté disponible 24 horas y además no muestre ningún tipo de queja ni resistencia a la hora de interactuar con ella es lo que genera enganche. Hablar con la IA genera una sensación de vía de escape, pero al mismo tiempo nos da una respuesta a nuestros desahogos emocionales, ya que por lo general los chatbots siempre responden a nuestros diálogos. Sabemos que no estamos hablando con una persona real, pero nuestro cerebro no distingue lo real de lo imaginario.

Además, las respuestas son tan personalizadas y tan adaptadas a la persona, que eso da sensación de seguridad y puede generar dependencia, sobre todo para personas con apego inseguro o que se sienten solas. No olvidemos que las IA están diseñadas para no juzgarte y no cuestionarte, y eso genera sensación de vínculo, aunque no sea un vínculo real. Vivimos en una sociedad muy individualista y a pesar de tener muchas más herramientas y recursos digitales para conectar con otras personas, nos sentimos muy solos, por lo que el contexto fomenta que la gente esté aislada y busque vincularse con la tecnología.

P.- ¿Cómo podemos diferenciar una interacción saludable con un chatbot de una situación en la que existe dependencia emocional o una sustitución de las relaciones humanas reales?

R.- Por lo general, la IA es algo muy reciente y aún estamos aprendiendo a utilizarla de forma saludable. En modo general, diría que si tu primer instinto a la hora de explicar un problema emocional es coger el móvil para hablar con el chatbot, hay un problema.

La IA debe ser complementaria, nunca sustitutiva de la vinculación humana real. Si la usas como herramienta para crear ideas, aprender, hacer brainstorming de ideas… puede ser útil. Si sientes que la IA te entiende más que nadie, si sientes que te conoce perfectamente, que sabe aconsejarte superbién, si sientes mucho alivio cada vez que hablas con el chatbot… son señales de alerta de que estás generando una dependencia.

El primer impulso ante cualquier emoción difícil no puede ser hablar con la IA, sino respirar, procesar la emoción y hablar con alguien que pueda escucharte de verdad y en persona, preferiblemente. Si evitas situaciones sociales porque hablando con la IA ya te sientes escuchado y cuidado, eso también es una señal de alerta.

P.- ¿Qué riesgos psicológicos puede tener enamorarse de una inteligencia artificial o creer que existe una relación afectiva recíproca con un chatbot?

R.- Los riesgos pueden ser devastadores. Enamorarse de la IA o creer que es tu amigo te hace tener una idea equivocada de lo que son las relaciones sanas. Un chatbot no es una persona, es un sistema inteligente que está diseñado para decirte aquello que tú quieres escuchar y a no contradecirte demasiado. Las relaciones reales son con personas reales y hay una reciprocidad en los sentimientos. Las personas reales tienen opinión propia, historia, traumas emocionales; obviamente puedes tener contacto físico, puedes proyectar un estilo de vida a futuro.

Una IA nunca va a tener un conflicto contigo; al contrario, siempre se va a decantar a tu favor. Esto realmente fomenta que seamos más egocéntricos y nos hace no saber adaptarnos a los demás. Si ya vivimos en una sociedad muy individualista, hablar con IA va a hacer que la sociedad se vuelva más egocéntrica y con mucha menos empatía hacia los demás, mucha menos tolerancia hacia los demás. Va a hacer que esa persona no sepa dialogar cara a cara, negociar, resolver conflictos, adaptarse al otro, escuchar los sentimientos de la otra persona, etc. Es decir, se fomenta el aislamiento, la falta de habilidades sociales, el egocentrismo, la dependencia emocional de la tecnología y, en general, poca capacidad de adaptación.

P.- ¿Qué señales deberían alertarnos de que la relación con un chatbot está afectando al bienestar emocional, la autoestima o la vida social de una persona?

R.- Las señales serían: más aislamiento social, abandono de sus hobbies o salidas al mundo exterior, abandono de conversaciones. Abandono de la terapia psicológica, por ejemplo, también. La dificultad en estos casos es que, a diferencia de una relación tóxica con una pareja, en este caso no se ve físicamente al agresor, ya que es un agresor mucho más silencioso. También es posible que la persona que esté enganchada a la IA no lo diga públicamente, factor que hace que sea más difícil detectar el problema. Algunas señales también pueden ser que esa persona está muy nerviosa si se queda sin su móvil o sin acceso a su chatbot, si toma decisiones importantes teniendo en cuenta la opinión de la IA, si compara negativamente a las personas con la IA, creyendo que la IA es la única que tiene la razón, o quién sabe más. Si pasa menos tiempo con personas, amigos, familia… Si deja de hablar de sus problemas, ya que los ha hablado con la IA.