Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Durante años se ha debatido sobre los efectos de la actividad sexual en la salud, pero una revisión de estudios científicos y la opinión de expertos apuntan a que la eyaculación frecuente puede aportar beneficios reales al organismo, siempre que se eviten mitos y se entienda su contexto fisiológico. El urólogo y andrólogo François Peinado destaca una investigación de gran alcance publicada en European Urology, en la que la Escuela de Salud Pública de Harvard siguió durante casi 20 años a más de 31.000 hombres.

Los resultados mostraron que quienes eyaculaban al menos 21 veces al mes presentaban un riesgo significativamente menor de desarrollar cáncer de próstata en comparación con aquellos que lo hacían entre 4 y 7 veces mensuales, lo que ha dado lugar a la conocida regla de las 21 veces como posible referencia preventiva.

Aunque forma parte de la fisiología masculina y de la salud sexual, la eyaculación sigue siendo un tema del que apenas se habla abiertamente, en gran medida por tabúes culturales, creencias religiosas y una educación sexual insuficiente. Este silencio social ha favorecido la proliferación de mitos y desinformación, dificultando un enfoque sanitario riguroso.

Sin embargo, los especialistas en urología y salud sexual insisten en normalizar la conversación, ya que la eyaculación no solo está vinculada al placer y la reproducción, sino también a indicadores relevantes del estado hormonal, prostático y psicológico del varón. Abordar el tema sin prejuicios permite promover hábitos saludables, detectar posibles disfunciones y mejorar el bienestar general.

Pero al abordar esta reducción del riesgo, se observó esta mejora tanto en hombres de 20 a 29 años como en el grupo de 40 a 49 años. La teoría principal que respalda este beneficio es la hipótesis del estancamiento prostático, que sugiere que la eyaculación frecuente puede impedir la acumulación de secreciones potencialmente carcinogénicas en la glándula. «No obstante, los urólogos aclaran que esta asociación es particularmente relevante para enfermedades de bajo riesgo y no debe considerarse como el único método preventivo», sostiene el doctor Peinado.

Un somnífero natural y reductor de estrés

«Más allá de la salud prostática, la actividad sexual y la eyaculación juegan un papel crucial en la salud mental y el descanso. Expertos en Urología y Psicología señalan que el sexo y la masturbación promueven la liberación de un cóctel hormonal beneficioso», añade François Peinado.

En este sentido, el especialista en salud sexual masculina y cirugía de pene enumera:

Mejora del sueño: tras el orgasmo, el cuerpo libera prolactina y oxitocina, hormonas asociadas a la relajación y el sueño profundo, al tiempo que se inhibe el cortisol (la hormona del estrés). Estudios indican que tanto el sexo en pareja como la masturbación mejoran la latencia del sueño y la percepción de su calidad. Bienestar mental: la liberación de endorfinas, serotonina y dopamina durante la actividad sexual actúa como un analgésico natural y mejora el estado de ánimo, reduciendo la ansiedad y la depresiónRefuerzo del sistema inmunológico. Y no sólo eso. La conexión entre inmunidad y erotismo es otro punto clave», señala. Y, en este sentido, apunta a investigaciones citadas por especialistas sugieren que mantener una vida sexual activa (una o dos veces por semana) puede aumentar significativamente los niveles de Inmunoglobulina A (IgA), un anticuerpo esencial para defender al cuerpo contra infecciones.

Desmintiendo mitos: abstinencia y placer

«A pesar de los beneficios de la frecuencia, los expertos advierten contra el alarmismo respecto a la abstinencia. El Dr. Miguel Montalvo, urólogo especialista, aclara que no eyacular durante periodos prolongados no es patológico ni intoxica el cuerpo. Los espermatozoides no utilizados son reabsorbidos por el organismo mediante mecanismos fisiológicos naturales y no causan daño estructural», asevera el doctor Peinado.

«La evidencia apunta a que eyacular es beneficioso para la salud física y mental, actuando como un factor protector prostático y un regulador emocional. Sin embargo, la salud sexual debe abordarse de manera integral, sin presiones numéricas estrictas y entendiendo que el cuerpo masculino posee mecanismos de autorregulación eficientes», concluye Peinado.