Hasta el pasado lunes, 21 de febrero, Mercedes González Gomis era secretaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), pero ese día formalizó su candidatura a presidir la institución colegial, aspirando, según revela, a «ser la primera mujer presidenta de los farmacéuticos madrileños».

En la mañana de este mismo lunes González entregaba ante el registro del COFM la documentación con la que su candidatura daba el pistoletazo de salida a “un nuevo reto” que desea afrontar «rodeada de un equipo muy profesional y comprometido».

Los miembros de su candidatura presentes en el acto fueron: Pilar Varela, secretaria; María José Gómez-Agüero, vocal de Titulares de Farmacia; Carlos Selma, vocal de Ortopedia, Carmen Martínez Torres, vocal de Distribución, Enrique Areses, vocal de Óptica, Optometría y Audioprótesis; Susana Belmonte, vicepresidente segundo; Carmen Cantarero, vocal de Plantas Medicinales; y Pedro Juan González de Lucas, vocal de Titulares de Farmacia Rural.

Además de ellos, en las actas figuran Ángel Ramos, tesorero; Ramón Sánchez, vicepresidente primero; Vicente Bellido, vicepresidente tercero; Almendra Fernández, vocal de Dermofarmacia y Productos Sanitarios; Fernanda Quintela, vocal Ejercientes en Oficinas de Farmacia No Titulares; Gonzalo Ballesteros, vocal de Industria; Mónica García, vocal de Alimentación y Nutrición; Paloma Guevara, vocal de Especialidades Laboratorio Clínico; Pablo Gombau, vocal de Hospitales; Carmen Lozano, vocal de Docencia e Investigación; Rocío Bardón, vocal de Salud Pública y/o Administración; Julio Mateo, vocal de No Ejercientes; Margarita Lobo, vocal de Formulación Magistral.

La Mesa Electoral del colegio validó el viernes las siguientes candidaturas, además de la suya: Rosalía Gozalo Corral, Manuel Martínez del Peral Mayor y Luz María Sanz Díaz. OKSalud desea saber más sobre todos ellos y hoy entrevista a Mercedes González:

PREGUNTA.- Los lectores de OKSalud, medio que fue presentado en sociedad el pasado noviembre, quieren conocer de cerca a Mercedes González. ¿Cómo es? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Qué me dice de su familia? ¿Y de sus aficiones?

RESPUESTA.- Me considero una mujer madura, trabajadora, responsable y muy tenaz. Tengo dos hijos, dos «soles» como nietos, un marido y una madre de 95 años a los que les dedico la mayoría de mi tiempo libre. Para mí la familia lo es todo. Gracias a ellos, soy la persona que me he hecho, y de la que me siento muy orgullosa. El resto de mi tiempo, lo dedico a mis amigos, a la lectura, la cocina y me encantan las manualidades.

P.- ¿Por qué decidió dedicarse al sector farmacéutico? ¿Y al mundo colegial? ¿Por qué decide ahora presentarse como candidata a la presidencia tras su paso por la secretaría?

R.- Soy la tercera de una generación de farmacéuticos. Siempre he destacado en Ciencias y, desde muy pequeña, he tenido curiosidad por el mundo de los medicamentos. Inicié mi andadura en el COFM en el año 2000 como vocal de alimentación. Seguidamente, durante ocho años, ocupé el cargo como vicepresidenta primera, y, desde el año 2014 y en la actualidad, ocupo el cargo de secretaria. Durante estos 21 años formando parte del organismo me ha dado tiempo, más que suficiente, para conocer perfectamente el Colegio y las necesidades de nuestros colegiados. Si a ello le añadimos mis 37 años de experiencia en mi OF, creo que estoy más que preparada para afrontar un reto como este.

P.- «Por trayectoria profesional y experiencia de gestión, estoy a la altura de ser la nueva presidenta que demandan los farmacéuticos de Madrid», ha declarado al presentar su candidatura. ¿Qué destaca sobre sí misma en este sentido?

R.- Mi veteranía con los colegiados y en la gestión interna del Colegio, los conocimientos adquiridos durante estos años y mi tenacidad.

P.- ¿Sabía el presidente Luis González que se iba a presentar usted? ¿Tiene su apoyo?

R.- Sí, siempre he ido de frente.

P.- ¿Cómo valora la crisis de salud pública que hemos afrontado por la pandemia del Covid?

R.- Esta pandemia nos ha cogido a todos desprevenidos. Como cualquiera de nosotros, no podemos estar satisfechos con todo lo acontecido. Solo espero que, de una vez por todas, las administraciones se hayan dado cuenta de que los farmacéuticos somos profesionales sanitarios esenciales. Así lo hemos demostrado estando en primera línea durante toda esta crisis.

P.- En primera línea de la pandemia, el farmacéutico. ¡Un aplauso para todos! ¿Qué haría de otra forma si pudiera rebobinar y tuviera todos los poderes?

R.- Hubiese permitido desde el minuto uno que los farmacéuticos colaborasen mucho más, como ha ocurrido en otros países de nuestro entorno, como Francia, Italia o Inglaterra.

P.- ¿Cuáles son sus retos/objetivos como presidente del COFM?

R.- Son muchos y muy interesantes.