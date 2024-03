Manzana verde o roja, ¿cuál tiene más beneficios?

Fact checked

La manzana es una de las frutas preferidas de los españoles -la tercera favorita por consumo, según la información del MAPA-. Siempre que te identifiques con los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y sea uno de los alimentos que no faltan en tu dieta, probablemente te preguntarás cuál tiene más beneficios, si la manzana verde o roja. ¿Cuáles son sus ventajas?

En principio, las manzanas son fáciles de encontrar en el mercado. Están disponibles todo el año y cuentan con nutrientes considerados esenciales. Pero seguro que hay una que te gusta más que la otra, ¿no es así?

Manzana verde o roja: diferencias en sabor, color y textura

Más allá del aporte de vitaminas, minerales, y otros elementos que los investigadores han hallado en las manzanas con los años, todos los cuales analizaremos más adelante, primero debemos distinguirlas por algunas de sus cualidades más sobresalientes.

Color

Evidentemente, hay manzanas de color verde y manzanas de color rojo. La intensidad de estos tonos varían según la madurez alcanzada por la fruta y la variedad a la que pertenece, por lo que debes siempre prestar atención a las tonalidades de ambas.

¿Cómo saber cuándo están maduras? Si la cavidad del pedúnculo es profunda y ancha, son frutas maduras. Si no, no lo son.

Sabor

Al probarlas, notamos que las manzanas verdes tienen un sabor más ácido y refrescante. Por eso no le gustan a todo el mundo. Generalmente las manzanas rojas sí gustan a la mayoría de las personas, por su mayor equilibrio entre dulzura y acidez.

La acidez de la manzana verde se debe a la concentración de ácido málico, un compuesto que reduce la fatiga crónica y los dolores que afectan los tejidos y los músculos. Para evitar ese sabor ácido, puedes sumergir los trozos de manzana verde en una mezcla con medio litro de agua fría y media cucharadita de sal. Deja que surta efecto, aproximadamente cinco minutos, y enjuaga.

Textura

Las manzanas verdes suelen ser más firmes y crujientes, mientras que las rojas tienden a ser algo más blandas y jugosas. Junto con el sabor, la textura hace que la manzana roja sea más aceptada por los niños pequeños o por los sujetos que jamás incluirían a las manzanas en su alimentación. ¿Por qué las comerían, entonces? Por estar al tanto de sus dotes nutricionales.

Beneficios en común de las manzanas verdes y rojas

No importa de qué tipo de manzana hablemos, si nos referimos a ellas lo haremos sobre una interesante fuente de fibra, vitaminas, minerales y polifenoles. No obstante, en virtud de cuáles sean nuestros objetivos o deficiencias nutricionales, deberíamos escoger unas u otras. Lo ideal sería comer varias manzanas a la semana, alternando entre las rojas y las verdes. Pero si comes muchas frutas y te sientes «obligado» a elegir entre una y otra, éstos son algunos de los beneficios de las manzanas a partir del color.

Beneficios de la manzana roja

Su color es un indicador de su alto contenido en antocianinas, un antioxidante que se encuentra en su cáscara y que le es exclusivo. Contiene flavonoides y calcio, un mineral que favorece la salud ósea y dental. La manzana roja es capaz de regular numerosas funciones orgánicas como las nerviosas y las musculares.

Por si eso fuera poco, retrasa el envejecimiento de la piel, limpia paulatinamente los intestinos y ayuda a purificar la sangre impidiendo que se formen obstrucciones en el sistema circulatorio.

Otros beneficios de la manzana roja son los siguientes:

El zumo de la manzana es un remedio para la fiebre. Si tienes temperatura alta, bebe un vaso de zumo de manzana

Actúa contra resfriados o afecciones respiratorias, complementando la acción de los medicamentos suministrados

Calma naturalmente al individuo, contribuyendo a que se relaje en situaciones de estrés, ansiedad o depresión

Beneficios de la manzana verde

La manzana verde contiene más fibra. Esta ayuda con la digestión y asegura la sensación de saciedad así que, si tienes hambre y falta aún para la próxima comida importante, te sentirás más lleno comiendo una manzana verde que una manzana roja.

Su poder antioxidante es superior, y gracias a ello controla los niveles de azúcar y el colesterol sin tener que recurrir a los fármacos.

Otros beneficios de la manzana verde son los siguientes:

Protege la piel ante amenazas externas como el sol, con lo que disminuye la posibilidad de desarrollar patologías cutáneas

Su abanico de vitaminas es muy amplio, siendo fuente de las A, B, C, E. y K. Tiene más hierro y potasio que la roja

En los adultos mayores, es un aliado contra la osteoporosis. Fortalece los huesos que están envejeciendo

En resumen, los beneficios de esta fruta son múltiples. Y casi todos son compartidos por ambas. No por nada se ha popularizado ese refrán que dice «Una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía». Su fama es directamente proporcional a su aporte nutricional.