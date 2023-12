Las mejores vitaminas para cuidarse en la menopausia

Fact checked

Hay un período importante en la vida de toda mujer en la que deja de ser fértil. La menopausia suele aparecer alrededor de los 46-50 años y aparecen entonces una serie de cambios hormonales que se relacionan con la disminución de estrógenos. Básicamente deja de ovular y menstruar, pero muchas de ellas también padecen otro tipo de síntomas como molestias y dolores. Para lidiar con ellos, lo mejor es evitar los medicamentos y recurrir a algunas de las vitaminas para cuidarse en la menopausia.

Una buena alimentación es clave para que las mujeres sufran lo menos posible las reacciones orgánicas asociadas a la menopausia. Aportando al cuerpo todos los nutrientes necesarios, podemos asegurarnos de que el metabolismo responda de la mejor manera a estos cambios que se están produciendo en él. Pero, ¿cuáles son las vitaminas que hacen falta y cómo obtenerlas naturalmente?

Vitaminas para cuidarse en la menopausia

Vitamina C

Las propiedades antioxidantes de la vitamina C son algunas que debes incorporar a tu dieta. Esta vitamina es capaz de detener la acción de los radicales libres, causa del envejecimiento celular. Ayuda a mantener fuerte el sistema inmune, evitando las enfermedades, y contrarresta los efectos negativos en el ánimo que son comunes en esa etapa.

Las frutas, especialmente cítricos y frutos rojos, son una fuente generosa de vitamina C. ¡Consúmelos todos los días!

Niacina (vitamina B3)

Las vitaminas del Grupo B en general, y la vitamina B3 en particular, cumplen funciones en algunos de los procesos esenciales vinculados con la menopausia y postmenopausia. Se encarga de sintetizar los alimentos y convertirlos en energía disponible, minimizando la fatiga y el cansancio. Favorece la salud del sistema nervioso y reduce los episodios de estrés y depresión.

Puedes obtener vitamina B3 fácilmente de alimentos proteicos como las carnes, los pescados y los lácteos.

Ácido fólico (vitamina B9)

Famoso por ser largamente recomendado para las mujeres embarazadas, la vitamina B9 o ácido fólico es esencial para ciertas funciones cerebrales y el sistema nervioso. Aporta al bienestar de las conexiones neuronales y previene el deterioro cognitivo. Pensando en que las patologías neurodegenerativas comienzan en esta etapa, es un componente doblemente aconsejable.

Vitamina D

A medida que nos acercamos a la vejez, los huesos pierden fuerza, entre otras cosas, por la dificultad para absorber el calcio. Gracias a la vitamina D podemos aumentar la tasa de absorción de ese mineral indispensable para preservar la masa ósea.

Consumiendo regularmente alimentos con vitamina D será menos probable que un golpe o caída te provoque lesiones.

Y otra cuestión no menor es que no podrás aprovechar al máximo la vitamina D ingerida si no tomas sol. La exposición moderada a los rayos solares es el camino más directo para la sintetización de esta vitamina, así que procura exponerte a ellos con cuidado un rato cada día. En verano hazlo a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, y siempre aplicando algún protector solar.

Vitamina E

Esta sustancia se ha popularizado como la «vitamina de la belleza», y sobresale por su poder antioxidante que conserva el cuerpo en buen estado. La piel, las uñas y el cabello son algunas de las partes que se benefician con su efecto, frenando el envejecimiento ya más notorio a esa edad. Por otro lado, es un componente de alimentos como los cereales, los frutos secos y el aceite de oliva que contribuye al bienestar cardiovascular. Lo ideal es complementar la dieta con ejercicios aeróbicos dos o tres veces a la semana.

Consideraciones finales

Más allá de estas cinco vitaminas que toda mujer en este etapa debería incluir en su dieta, se recomienda una visita al médico o experto en nutrición para que elabore un régimen alimentario según su peso, contextura física, etc. Eso hará más llevable este período.