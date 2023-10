Fact checked

Según la OMS (organización mundial de la salud), la menopausia es el «cese permanente de la menstruación, determinado de manera retrospectiva después de 12 meses consecutivos de amenorrea, sin causas patológicas». Se produce porque los ovarios dejan de trabajar, es decir, se producen hormonas y ovulaciones espontáneas.

Así, la menopausia se asocia con un complejo sintomático y con mayor susceptibilidad a enfermedades como la osteoporosis postmenopáusica. Los síntomas, cuando son intensos, inducen un deterioro de la calidad de vida, como confirman distintos estudios clínicos.

Entre los síntomas, los sofocos constituyen uno de los más prevalentes. Estudios poblaciones han demostrado que los perciben hasta un 80% de mujeres y que en alrededor de un 25% son frecuentes y severos. Por otra parte, es importante tener en cuenta el impacto en la actividad laboral puesto que, a escala mundial, alrededor de 60% de las mujeres entre 50 y 60 años trabaja.

El patrón diferencial que, frente a los varones, suponen los sofocos en las mujeres han sido motivo de reivindicación como medicina de género por las sociedades científicas. El 37% de las mujeres encuentra difícil obtener la información y apoyo que necesitan en relación con la menopausia, según el informe Hablemos de Menopausia, un estudio que analiza las necesidades, actitudes y experiencias de las mujeres españolas en periodo menopáusico comparándolas con las inglesas, elaborado por Kantar Insights España.

Síndrome metabólico

Las mujeres que experimentan sofocos más intensos tras esta patología tienen más probabilidades de desarrollar síndrome metabólico e hipertensión arterial, según una investigación presentada en el 25º Congreso Europeo de Endocrinología celebrado en Estambul (Turquía). Las conclusiones de este estudio a largo plazo subrayan la importancia de utilizar terapia hormonal sustitutiva para la menopausia en estas mujeres.

El síndrome metabólico es un grupo de tres o más afecciones que se dan juntas y que aumentan el riesgo de cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y diabetes de tipo 2. Estas afecciones incluyen hipertensión arterial, hiperglucemia, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura y niveles anormales de colesterol o triglicéridos. Después de la menopausia, las mujeres corren un mayor riesgo de desarrollar síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares.

Tratamientos:

Parches de nitroglicerina

Investigadores de Universidad de San Francisco (California, Estados Unidos) han probado los beneficios de usar continuamente un parche de nitroglicerina, un tratamiento establecido para el dolor de pecho por enfermedad de las arterias coronarias, para mujeres menopáusicas que experimentan al menos siete sofocos al día.

A diferencia de la mayoría de los tratamientos para los sofocos que se enfocan en los mecanismos cerebrales, la nitroglicerina actúa en los vasos sanguíneos de todo el cuerpo.

El artículo publicado en Jama Internal Medicine, los resultados de la investigación fueron mixtos. Si bien las mujeres experimentaron mejoras a corto plazo en los sofocos de moderados a severos, los beneficios de la nitroglicerina en comparación con el placebo no se extendieron más allá de las 12 semanas. Algunas mujeres también experimentaron efectos secundarios, como dolores de cabeza.

La progesterona

La progesterona es eficaz para disminuir los sudores nocturnos y mejorar el sueño en mujeres perimenopáusicas que han menstruado en el último año, según un estudio realizado por la Universidad de Columbia Británica (Canadá).

Las directrices actuales prescriben la terapia hormonal menopáusica (THM) para los sofocos o los sudores nocturnos molestos (síntomas vasomotores, SVM) en todas las mujeres menores de 60 años.

«Esta directriz parte del supuesto de que los niveles hormonales y los síntomas son los mismos en los primeros años de la menopausia y en las mujeres perimenopáusicas que menstrúan. Aunque las mujeres menopáusicas tienen niveles hormonales bajos, las perimenopáusicas pueden experimentar flujo abundante, pechos doloridos y migrañas relacionadas con niveles más altos de estrógenos», ha explicado una de las líderes del estudio, la endocrinóloga Michelle Fung.

Pulsera digital para aliviar los síntomas

Investigadores del Instituto de Ciencias de la Vida Aplicadas (IALS) de la Universidad de Massachusetts Amherst, en Estados Unidos, y la compañía Embr Labs han creado un algoritmo de aprendizaje automático para predecir un sofoco antes de que una persona lo perciba, y, gracias a una pulsera digital, es capaz de aliviar los síntomas con frío o calor.

Cuando se combina con el dispositivo portátil patentado de Embr Labs, ‘Embr Wave’, se proporciona enfriamiento inmediato para mitigar o aliviar completamente el evento. Este algoritmo predictivo, el primero de su tipo, es el resultado de la aplicación del aprendizaje automático del conjunto de datos más grande de biomarcadores digitales para sofocos jamás recopilado, que fue generado por investigadores del Centro para la Salud y el Rendimiento Humanos de la UMass Amherst.

«Los sofocos ocurren en el 75% de las mujeres y pueden persistir hasta por una década. Estamos orgullosos de desarrollar herramientas eficaces para la menopausia, que lleva demasiado tiempo sin nuevas soluciones. Al ofrecer enfriamiento automático para el alivio de los sofocos, estamos logrando el santo grial para el manejo natural de los sofocos», señala Matt Smith, cofundador y CTO de Embr Labs.

Terapia hormonal sustitutiva

Una nueva revisión recomienda la terapia hormonal sustitutiva (THS), como tratamiento de primera línea en personas sin factores de riesgo para combatir los síntomas comunes de la menopausia, como los sofocos, los sudores nocturnos y los trastornos del sueño, que pueden afectar a la salud, la calidad de vida y la productividad laboral, según publican los investigadores en la revista ‘CMAJ’ (Canadian Medical Association Journal).

«La menopausia y la perimenopausia pueden asociarse a síntomas angustiosos y a una reducción de la calidad de vida -escribe la doctora Iliana Lega, del Women’s College Hospital y la Universidad de Toronto (Canadá), junto con otros coautores-. La terapia hormonal menopáusica es el tratamiento de primera línea para los síntomas vasomotores en ausencia de contraindicaciones».

Los beneficios de la terapia hormonal para la menopausia incluyen

reducción de los sofocos hasta en el 90% de las pacientes con síntomas de moderados a graves; mejora de los niveles de lípidos en sangre y posible reducción del riesgo de diabetes; y menos fracturas por fragilidad de cadera, columna y otros huesos.

Fármaco fezolinetant

El ensayo clínico SKYLIGHT 1 ha demostrado la eficacia y seguridad de un fármaco concreto, fezolinetant, frente a los sofocos o acaloradas que sufren las mujeres en la menopausia, así como otras mujeres con perfil de especial riesgo, como las supervivientes de cáncer de mama que reciben tratamiento de anulación hormonal.

Este fármaco es un bloqueante del receptor de neurokinina 3, un mediador que actúa a nivel del hipotálamo para regular el centro termorregulador, que se ve afectado por la pérdida de estrógenos, con la consiguiente producción de sofocos.

El Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, del Hospital Clínico de València, participa en la investigación internacional para el desarrollo clínico de nuevos fármacos para paliar los efectos de las acaloradas de la que se derivan estos resultados, recientemente publicados en Lancet, en un artículo titulado Fezolinetant for treatment of moderate-to-severe vasomotor symptoms associated with menopause (‘SKYLIGHT 1’): a phase 3 randomised controlled study.

Otras terapias

La menopausia no requiere ningún tratamiento médico. En cambio, los tratamientos se enfocan en aliviar los signos o síntomas y en prevenir o manejar los trastornos crónicos que pueden producirse con el envejecimiento: