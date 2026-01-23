A.M.A. Refuerza la protección de los médicos de Ávila con una nueva póliza colectiva de vida

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

A.M.A. Grupo y el Colegio de Médicos de Ávila han firmado la nueva póliza colectiva de Vida que proporciona cobertura a todos los colegiados de la institución. En el acto estuvieron presentes, por parte de A.M.A., su presidente Dr. Luis Campos y por parte del Colegio de Médicos de Ávila, la presidenta Dra. María Begoña Sahagún Salcedo.

“Con esta firma damos un paso más en nuestro compromiso con la protección integral de los médicos y sus familias, facilitando una cobertura esencial en condiciones accesibles y adaptadas a las necesidades reales del colectivo”, señaló el Dr. Luis Campos, presidente de A.M.A.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Médicos de Ávila, la Dra. María Begoña Sahagún Salcedo, destacó que “nuestro objetivo es cuidar también de quienes cuidan. Esta póliza colectiva ofrece tranquilidad real a los médicos de Ávila y a sus familias, sabiendo que estarán protegidos ante cualquier imprevisto”. Se trata de una medida de protección social clave para los profesionales médicos, que además facilita el acceso a esta cobertura en condiciones ventajosas frente a las pólizas individuales.

De forma complementaria, ambas entidades han suscrito también un convenio de colaboración que permitirá a los colegiados acceder a condiciones preferentes en la contratación de productos y servicios de A.M.A., ampliando así el abanico de beneficios asociados a la colegiación y aportando un valor añadido tangible al colectivo.

Con estos acuerdos, A.M.A. y el Colegio de Médicos de Ávila refuerzan sus vínculos institucionales y consolidan una relación de cooperación orientada al apoyo, la protección y el bienestar de los profesionales sanitarios de la provincia, en línea con el compromiso histórico de A.M.A. como aseguradora de referencia del colectivo médico en España.