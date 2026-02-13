A.M.A. reafirma su apoyo a los profesionales sanitarios en las Jornadas PostMIR del Grupo CTO

Fact checked

A.M.A. ha participado en la inauguración de las Jornadas PostMIR organizadas por el Grupo CTO, uno de los encuentros de referencia para los futuros médicos especialistas en España.

Durante su intervención, Raquel Murillo, directora general de A.M.A., ha querido destacar la importancia de un continuo aprendizaje durante la carrera sanitaria: “la medicina es una disciplina en constante evolución, lo que exigirá actualización continua, formación sólida y capacidad de adaptación a escenarios cada vez más complejos, en los que la IA también jugará un papel importante”. Asimismo, subrayó que en este contexto que “habrá momentos duros, en los que la empatía, la comunicación y valores como el compromiso y la responsabilidad deben guiar tanto la práctica médica como la relación con los pacientes, compañeros y con la sociedad en su conjunto”.

Murillo recordó también el componente vocacional de la profesión sanitaria: “Sin duda, habéis elegido una profesión altamente vocacional y muy exigente. Y lo digo como nieta, hija y hermana de médico, que ha vivido muy de cerca la profesión y la preocupación constante por sus pacientes, lo que me llevó a especializarme en Derecho Sanitario y a ser Doctora en Ciencias Médico Qurúrgicas”.

A.M.A. Seguros reafirma el compromiso de la entidad con los profesionales de la salud: “Apoyamos a los sanitarios en todas las etapas de su carrera, personal y profesional, impulsando la formación continua, la innovación, la prevención y el respaldo necesario para que puedan ejercer con seguridad en un entorno de excelencia, en beneficio de la relación médico paciente”, finaliza Murillo.

El acto ha contado con la presencia de la Excma. Sra. Doña Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid; la Excma. Sra. Doña Fátima Matute Teresa, Consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid así como con la asistencia de Doña Pilar Díaz, Presidenta del Grupo CTO; Don Fernando de Teresa, Director Académico del Grupo CTO y Don Jorge García Macarrón, director de análisis y pruebas selectivias de CTO, entre otras autoridades y representantes del sector sanitario.

Las Jornadas PostMIR constituyen un espacio clave de orientación y acompañamiento para los futuros especialistas y una visión realista del ejercicio profesional antes de la elección de plaza. Este año han congregado a más de 8.000 asistentes, que han podido disfrutar de más de 200 ponencias, consolidándose como un foro imprescindible para tomar decisiones informadas y afrontar con mayor seguridad el inicio de la residencia.

Con la participación en estas jornadas, A.M.A., la Mutua de los profesionales sanitarios refuerza su papel como entidad especializada en la protección y acompañamiento de los profesionales sanitarios desde el inicio de su trayectoria, contribuyendo al fortalecimiento de un sistema sanitario sólido, innovador y comprometido con el paciente.