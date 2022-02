Aunque los contagios están remitiendo en el país, todavía son muchas las personas que se ven afectadas por la Covid, debido a esta nueva variante. Mira lo que dice un experto japonés para evitar contagiarte de ómicron.

Además, debes establecer todas las medidas posibles como llevar mascarilla, lavarse las manos y evitar lugares con muchas aglomeraciones. Sin duda, las vacunas ayudan a todo ello y a pasar la enfermedad de forma menos grave.

Qué dice un experto japonés para evitar contagiarte de ómicron

El profesor de la Universidad de Kobe, Makoto Tsubokura, comenta que una de las mejores medidas es mantener la distancia de seguridad en las personas, algo que ya nos sabemos desde hace dos años que empezó esta pandemia.

Y así lo especifica una investigación liderada por Makoto, establecer esta medida ante la variante ómicron. Para los expertos es fundamental volver a estas acciones, que al parecer algunas personas han olvidado a medida que pasan días de pandemia.

Más acciones

Esta distancia de seguridad no es la única, porque Makoto Tsukobura también destaca usar las mascarillas y lavarse las manos varias veces al día, en especial cuando hemos tocado diversos objetos y otros.

En la investigación, dieron a conocer que la probabilidad de contagio para una persona sin mascarilla era de un 60% de media para quienes no la llevaban y estaban hablando con otra persona durante 15 minutos a un metro de distancia de la persona infectada.

Pero se dio a conocer que, cuando se establecía la distancia de seguridad a dos metros, entonces, el contagio era de un 20% de media en las mismas medidas.

Ómicron más contagiosa

Ya hemos constatado en esta sexta ola que la variante ómicron es más contagiosa. Y no es que sea más leve, pero sí la mayor parte de los contagiados lo pasan leve por distintas razones, siendo una importante, según los expertos, el estar vacunado con dos o tres dosis, pues esto frena las hospitalizaciones y el desarrollo de la enfermedad de Covid de una manera realmente más grave.

De momento, y aunque la incidencia es todavía alta, muchas de las restricciones que se establecían en el país, y en las CCAA en particular, se han reducido. De hecho, estamos a un paso de suprimir las mascarillas en exterior y hay quien anticipa que no queda tanto para no verlas en el interior.

En los colegios se está suprimiendo también la mascarilla en el exterior y muchos de los protocolos establecidos hasta el momento, se han eliminado.