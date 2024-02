Leche de alpiste: ¿es considerada una leche? ¿Qué beneficios aporta?

Fact checked

Cuando queremos alimentarnos mejor, siguiendo las recomendaciones de los expertos en nutrición, muchas veces adoptamos ciertos productos de los que sabemos más bien poco. Lo hacemos por el mero hecho de que hemos leído o escuchado que algún famoso acaba de adoptar ese alimento y ha «cambiado» su vida. Y una de las tendencias recientes en este sentido es la leche de alpiste. ¿Qué es esta bebida? ¿debería ser considerada una leche como tal? ¿cuáles son los beneficios que le aporta al organismo?

Las anteriores son algunas de las preguntas lógicas que te haces si has oído hablar de ese tipo de leche o bien si la quieres incorporar a tu dieta. Con el boom de las leches vegetales, como las de almendras, avena o soja, podrías pensar que este producto en base a alpiste es apto para todo el mundo. Sin embargo, debes ser cuidadoso.

¿Por qué se ha popularizado la leche de alpiste?

Ya hace tiempo que se hecho un hueco en el mercado por sus bajas calorías y la posibilidad de prepararla nosotros mismos en casa.

Al consumir este alimento, favorecemos la pérdida de peso gracias a sus enzimas que activan el aparato digestivo. Asimismo, facilitamos la eliminación natural de los apósitos de grasa que se acumulan y causan la celulitis en hombres y en mujeres. Finalmente, el alpiste es un controlador de los radicales libres. Con esta acción, se retrasa el envejecimiento celular.

¿Qué otras ventajas sobresalen?

Otros beneficios de este producto son la regulación de la presión sanguínea, por lo que se recomienda que la beban los hipertensos. Posee un alto contenido de Omega 3 y Omega 9, ayudando a mantener a raya los niveles de colesterol malo -LDL- en sangre.

Además, si te han diagnosticado diabetes, evitará los picos de azúcar en la sangre que pueden poner en riesgo tu salud.

Propiedades de la leche de alpiste

Debemos destacar que contiene una inmensa cantidad de proteínas y minerales vegetales. Destacan la vitamina E y las vitaminas B. Numerosos estudios señalan, de forma preliminar, que previene enfermedades graves como el cáncer de piel o el de próstata.

Sus propiedades diuréticas no deberían soslayarse. Es un efectivo antiinflamatorio, perfecto para combatir problemas de circulación. Es ideal, de igual manera, para impedir la retención de líquidos y la inflamación que ésta genera. La ingesta regular de alpiste provoca la eliminación de las toxinas. Así, reduce la posibilidad de que estas sustancias causen infecciones urinarias.

¿Tiene contraindicaciones?

Hasta aquí podríamos decir que todas las características citadas del alpiste y, por ende, de la leche de alpiste, son positivas. Lamentablemente, algunos cometen el error de beberla sin interiorizarse sobre las contraindicaciones de este alimento.

Como ingrediente, en cualquier tipo de producto, el alpiste puede llevar a una reacción alérgica del metabolismo. Muchísimas personas son alérgicas, pero como su consumo no está tan extendido algunos tardan años en enterarse de ello.

Por sus propiedades diuréticas, es un alimento del que no se puede abusar para no caer en una pérdida de minerales. Exagerar en la ingesta de alpiste, transformándolo en una comida completa cuando no lo es, puede acabar con una hospitalización.

También debes ser consciente de que no es «mágico». El alpiste no cura ninguna patología, aunque sirve para tratar sus síntomas. Cuando tengas una afección, consulta a un especialista en el tema y no confíes en la palabra de supuestos gurús de esta bebida.

Por último, si vas a comprar semillas de alpiste para preparar la leche en casa, lee la etiqueta del producto para no ser engañado. Varios alimentos basados en alpiste llevan fibras de sílice, que son perjudiciales para la salud. Opta por las semillas ecológicas.

A los padres veganos y vegetarianos: la leche de alpiste no es una bebida adecuada para bebés o niños en crecimiento, según los especialistas

¿Cómo hacer leche de alpiste casera?

Ahora que conoces cuáles son los peligros de esta leche, y cómo deberías incluirla en tu régimen alimentario, veamos cómo hacerla. No se requieren más cosas que las semillas de alpiste, agua, una batidora y un colador. El colador, si puede ser de tela, mejor aún.

Tienes que poner el alpiste en remojo en un recipiente, dejándolo allí durante ocho horas. Las semillas habrán liberado todas sus propiedades. Debes escurrirlas y meterlas en la licuadora con agua nueva. Cuanta más agua, más parecerá un «agua de alpiste» y menos una «leche de alpiste». Es cuestión de gusto. En todo caso, añade agua poco a poco.

Una vez que des con la textura, cuela la leche y bébela en las primeras horas. Al cabo de un par de días, sus efectos mermarán. Como detalle, algunos le añaden una ramita de canela para darle un sabor más agradable. Pero, de nuevo, eso va a gustos.