Leon Peshkin, profesor de biología de sistemas en la facultad de medicina de la Universidad de Harvard (Estados Unidos), propone un nuevo modelo para investigar el envejecimiento, orientado a mejorar la vida de las personas más que a prolongarla.

La plataforma de investigación Daphnia, creada por este biólogo, no descarta encontrar terapias para prolongar la vida, pero sobre todo está pensada para que la vida tenga mayor calidad, promover el bienestar y evitar el deterioro que asociamos al envejecimiento. Los métodos para lograrlo pueden ser fármacos, pero también otro tipo de intervenciones que cumplan ese objetivo.

Confiesa que siempre ha contemplado el envejecimiento «como cualquier otra enfermedad» y está decidido a conocer a fondo los procesos biológicos que la explican y aprender a contrarrestarlos. Para lograrlo, combina técnicas como la inteligencia artificial con su conocimiento desde el área de la biología. No se trata de encontrar el elixir de la eterna juventud, sino de aprovechar modelos animales para definir con precisión qué es exactamente lo que hace que la vida gane terreno, en el tiempo pero sobre todo en bienestar.

Un sistema basado en un crustáceo

Se pregunta: «¿Queremos alargar la vida por alargarla? Para nosotros el objetivo no es extender la vida si la existencia es dolorosa y frágil. Por eso observamos cómo los animales se alimentan, se reproducen y reaccionan a estímulos. La clave es la duración de la salud, no la duración de la vida». Su equipo ha desarrollado un sistema basado en el modelo del crustáceo Daphnia, también conocido como pulga acuática, para ver cómo los fármacos, la dieta y otras intervenciones afectan a la conducta, la reacción a los estímulos y otros factores que tienen que ver con la «duración de la salud». Hasta ahora, el animal se ha empleado en estudios sobre toxicología y medio ambiente, pero no en el campo de Peshkin.

Sus ventajas -explica- son numerosas: aunque es un invertebrado, la Daphnia es un organismo complejo, transparente, con un corazón de dos cámaras que late, cerebro, tejido muscular y sistema inmunológico innato. “De hecho, al microscopio las neuronas y las células musculares de Daphnia se parecen mucho a las neuronas y las células musculares de los humanos”, dice.

Los científicos registran variables de actividad (cuánto reaccionan a la luz, la amplitud de sus saltos…) que, como otros factores propios del envejecimiento en los humanos, ofrecen un mapa de vitalidad. Buscan intervenciones que no necesariamente prolongan la vida del animal -aunque puede pasar- sino que extienden la duración de su vida activa y de su salud.

En un estudio recientemente publicado en la revista científica Aging Cell, Peshkin y sus colaboradores han sentado las bases para que la plataforma Daphnia sea utilizada como nuevo modelo para los estudios sobre envejecimiento. En él describen su funcionamiento al detalle, como los ciclos de luz, la temperatura… «Detalles aburridos -dice él-, pero es que la idea es recoger los detalles y hacerlo bien».

También han demostrado el potencial de la plataforma para esos estudios. Los animales van perdiendo su capacidad de respuesta a estímulos como la luz a medida que envejecen (ellos tienen un ciclo vital de un mes).

Empleo de metformina

Utilizaron un medicamento llamado metformina, muy común para tratar la diabetes que, según numerosos estudios previos, parece tener capacidad de extender la duración de la vida en otros modelos experimentales (con gusanos y moscas). Aunque los resultados mostraron que la metformina no alarga la vida, al menos en este experimento, consiguieron demostrar otra cosa: que el modelo puede usarse para analizar medicamentos y obtener resultados «sólidos y estadísticamente significativos, con muestras de sujetos muy grandes».

Ya están en condiciones, según ha explicado Peshkin a OKSalud, de estudiar, por ejemplo, cómo la metformina interactúa con otros factores, como la dieta, y con otros fármacos. De este tipo de análisis podrán extraerse en el futuro recomendaciones prácticas sobre pautas de alimentación y dosificación de medicamentos, añade el investigador.

Aunque aún no colaboran con compañías farmacéuticas, los científicos están convencidos de que los mecanismos moleculares y los genes que comparten los humanos con otras especies permitirían investigar en el campo de los medicamentos mostrando sus efectos en la tasa cardiaca (el ritmo de latidos del corazón), el músculo y muchos otros tejidos «increíblemente similares» a los de las personas.