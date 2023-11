El innovador tratamiento contra el colesterol que financia la sanidad pública: ¿quién tiene acceso?

Fact checked

Hace años que las estadísticas señalan que las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte alrededor del mundo, y España no es la excepción. Más de 100.000 personas fallecen cada año como consecuencia de estas afecciones, y por eso Sanidad indicó el innovador tratamiento contra el colesterol que financia. Pero, ¿quién puede acceder al mismo?

En concreto, la terapia es para una variedad específica conocida como enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Si quieres saber si puedes disfrutar del beneficio, desde cuándo está activo y cómo solicitarlo, debes hacer es seguir leyendo.

El tratamiento contra el colesterol

Hay que aclarar que este tratamiento combate la acumulación de colesterol LDL o «malo» en las arterias. Gracias a la investigación científica existe un medicamento único, llamado Leqvio, que contará con subvenciones por parte del Estado nacional.

Según los estudios preliminares, puede reducir hasta en un 50% los niveles de lipoproteínas de baja intensidad. El resultado de ello es que el paciente difícilmente atravesará por un problema cardiovascular.

Este remedio se basa en la tecnología ARN, muy común en el desarrollo de vacunas contra virus epidémicos como la Covid-19. Solamente hacen falta un par de inyecciones subcutáneas al año, en el muslo, en el brazo o en el vientre, para que este fármaco haga efecto en el organismo.

Entre dosis y dosis habrá que esperar tres meses y, después de la segunda, se aplicarán cada seis meses. Eso sí, se revisará que el paciente lleve una dieta baja en grasas y se le suministrarán medicamentos complementarios.

¿Quién puede solicitar Leqvio?

En principio, todos los adultos con hipercolesterolemia primaria, familiar o no, o con dislipidemia mixta. La prescripción se realizará únicamente a pacientes que, respetando todas las recomendaciones médicas y nutricionales, no observen cambios significativos en los niveles de colesterol LDL. Es decir, no puede solicitarse sin pasar por diversas pruebas ni sin disponer de aprobación profesional.

El paciente debe tener el colesterol malo o LDL por encima de los 100 mg/dl incluso cuando se esté sometiendo a otros tratamientos como adoptando hábitos de vida saludables. Si partimos de tal premisa, debería ser accesible sólo para un pequeño grupo, quienes realmente requieren de esta ayuda. Si necesitas dicha financiación, debes gestionarla con tu seguro médico para que te la asignen.

Vas Narasimhan, CEO de Novartis -laboratorio detrás de este medicamento-, manifestó a los medios que los efectos adversos encontrados en este medicamento son controlables, por lo que ha llegado el momento decisivo de probar su potencial a gran escala.