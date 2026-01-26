La IA y la creación de un Foro Deontológico centran la reunión de las Comisiones de Ética de los Colegios de Dentistas

Fact checked

La sede del Consejo General de Dentistas acogió el pasado viernes la reunión de las Comisiones de Ética de los Colegios Oficiales de Dentistas. En la Jornada, organizada por el Comité Central de Ética, presidido por el Dr. Bernardo Perea, se trataron diversos temas con el objetivo de ofrecer a los dentistas soluciones a las distintas cuestiones de esta índole que puedan surgir en su desempeño laboral.

Al comenzar, se mostró un resumen de las actividades realizadas por el Comité Central de Ética y, posteriormente, se presentó un Proyecto de Inteligencia Artificial (IA) para clínicas dentales.

Otro de los puntos más relevantes que se abordaron en la Jornada fue la propuesta de crear un Foro Deontológico para compartir y realizar consultas entre las distintas comisiones de ética de los Colegios, fomentando así la cohesión y el intercambio de información entre ellos.

En este sentido, también se planteó la posibilidad de que el Comité Central de Ética se pronuncie sobre distintas cuestiones (Consentimientos Informados, Rayos X, etc.), y que se expongan casos reales interesantes o que susciten dudas por parte de las distintas Comisiones de Ética los Colegios.

La finalidad de esta reunión es facilitar a los dentistas colegiados las herramientas necesarias para que su ejercicio profesional no solo cumpla con la normativa vigente, sino que alcance los más altos estándares de calidad. Los dentistas deben ser conscientes de que la ética no es algo estático, sino que tiene que evolucionar al mismo ritmo que los avances tecnológicos y las necesidades de la sociedad.