Hay diversos indicadores de la sangre que nos dan respuestas sobre cómo se encuentra nuestro organismo interior. Por ejemplo, los hematíes. Veremos qué son, qué nos indican y cuáles son sus funciones, y cuáles son sus valores normales.

Estamos hablando de los glóbulos rojos o eritrocitos, lo cual identifica a los hematíes como un componente de la sangre muy particular. En forma de disco bicóncavo, no son células ya que carecen de núcleo.

¿Qué son e indican los hematíes?

La función de los hematíes es transportar el oxígeno a todos los tejidos del organismo y recoger el dióxido de carbono que será desechado. Deben su nombre a su color, y este a su alto contenido en hierro. Responsables también del grupo sanguíneo, su número es variable. Respecto de los valores normales la cantidad de hematíes puede ser alta o baja, debido a distintas afecciones.

Se forman en la médula ósea, tardan 90 días en formarse, y su vida útil es de 120 días. Cada glóbulo rojo contiene cientos de millones de moléculas de hemoglobina, una proteína rica en hierro, al que le debe su color. De hecho, aproximadamente el 65% de las reservas de hierro del organismo se encuentran en la hemoglobina.

Según la Fundación Josep Carreras, los glóbulos rojos, también llamados hematíes, se ocupan de transportar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos, y de llevar de vuelta el dióxido de carbono de los tejidos hacia los pulmones para su expulsión. Los hematíes dan a la sangre su color rojo característico.

La sangre contiene un 45% de glóbulos rojos, menos de 1% de glóbulos blancos y plaquetas y un 55% de plasma.

Así, en condiciones normales, la producción de células sanguíneas tiene lugar de forma controlada, a medida que el cuerpo precisa de ellas. Ahora bien, la alteración de este equilibrio origina diversas enfermedades; unas se deben a una insuficiente producción de todas las células sanguíneas (aplasia medular) o de algún tipo específico de las mismas (eritroblastopenias, amegacariocitosis, agranulocitosis).

Otras tienen lugar por la producción de células incapaces de realizar las funciones que le son propias y en cantidades insuficientes (síndromes mielodisplásicos) y, finalmente, otras son debidas a la producción de células cancerosas en grandes cantidades (leucemias).

Valores normales del recuento de glóbulos rojos

La cantidad normal de hematíes varía según la edad, sexo y etapa de la vida entre otros factores, variando entre 3,5 y 6 millones por milímetro cúbico de sangre.

Bebés: 5,8 millones por mm3.

Niños: 3,6 a 4,8 millones/mm3.

Hombres adultos: 4,5 a 6 millones/mm3.

Mujeres adultas: 4 a 5,4 millones/mm3. Esta cantidad se ve reducida en las mujeres embarazadas o durante la menstruación.

Hematíes altos

Hablaremos de hematíes altos cuando el recuento de hematíes por mm3 superen los valores antes medios establecidos.

Están altos debido a diferentes causas, entre las que encontramos el tabaquismo, enfermedades pulmonares, cardíacas, sufrir deshidratación, enfermedades renales, uso de fármacos que estimulen la producción

Hematíes bajos

Si hay un faltante de glóbulos rojos es porque la médula ósea no es capaz de producirlos en la cantidad necesaria. Las causas pueden ser déficit de vitaminas o ingesta insuficiente de alimentos ricos en hierro, anemia, hemorragias o sangrados repetidos, enfermedades de la médula ósea, cáncer o inflamación crónica.

¿Qué hacer para tener unos valores normales de hematíes?

Cambiar de dieta

Incorporar entonces alimentos tipos carnes rojas (una o dos veces a la semana), pescados y vísceras, ricos en hierro “hemo” que es más fácilmente asimilado por el organismo.

Degustar legumbres, vegetales de hoja verde y cereales enteros, contienen hierro “no hemo”.

Tomar cítricos, hierbas aromáticas y vegetales de hoja verde, contienen vitamina C que permite una mejor asimilación del hierro.

Mientras que para reducir los niveles de hierro se recomienda:

Favorecer el consumo de vegetales y disminuir el de carnes.

Acompañar las comidas con té o café, que disminuye la asimilación del hierro.

Limitar el consumo de alcohol.

Incorporar más fibra.

Evitar la ingesta de suplementos vitamínicos.

Consejos

Lo ideal es gozar de un estilo de vida saludable no solamente en la dieta si no también en realizar ejercicio físico de forma notable cada semana. Y dejas atrás los malos hábitos que no conducen a nada. Es decir, que es mejor prevenir antes de que tengamos problemas con los hematíes.