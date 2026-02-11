Hacer pilates y salir a andar está bien pero a los 50 hay que hacer este ejercicio para trabajar todo el cuerpo

Fact checked

A los 50 hay que hacer este ejercicio para trabajar todo el cuerpo, hacer pilates está bien, pero esta manera de cuidarte te apasionará. Es importante estar pendientes de una serie de cambios que pueden ser significativas y que en cierta manera acabarán generando más de una sorpresa inesperada. Es hora de apostar claramente por una manera de cuidarnos que puede acabar siendo esencial en estos días que tememos por delante.

A cualquier edad, pero en especial a los 50, tocará empezar a cuidarse un poco más y hacerlo de una forma que nos hará estar pendientes de cada uno de estos cambios que tenemos por delante. Es hora de conocer un poco mejor que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Estos ejercicios que hacemos para ganar músculo es esencial que los pongamos en marcha antes de lo que esperaríamos. Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar en estos días que tendremos por delante y que puede ser esencial que lo tengamos en mente. Trabajarás todo el cuerpo con este ejercicio.

Salir a andar y hacer pilates está bien

A cualquier edad, hay que cuidarse y hacer ejercicio, conseguir ponerse en forma es algo que puede costarnos más o menos, pero siempre desde el punto de vista de una serie de novedades que van llegando y que pueden ser esenciales que pongamos en práctica.

Hay una serie de ejercicios que deberemos empezar a hacer y que realmente pueden ayudarnos a hacernos sentir mucho mejor. Desde hace unos años que pilates se ha convertido en una de las disciplinas más demandadas de los gimnasios y no es casualidad.

Esta forma de ganar fuerza va acompañada de una serie de movimientos que nos pueden ayudar a conseguir lo que queremos. Un ejercicio que puede acabar siendo el que nos acompañará en estas fechas que tenemos por delante y que puede acabar siendo una buena forma de empezar.

Estaremos pendientes de una situación que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos poner en práctica. A partir de los 50 andar puede estar bien, pero este ejercicio que nos ocupará menos tiempo es clave para ganar fuerza.

Este es el ejercicio que debes hacer a partir de los 50 para trabajar el cuerpo

Todo el cuerpo recibe los beneficios de una actividad que puede acabar convirtiéndose en una de las más de nuestras rutinas diarias. Podemos ganar fuerza y perder centímetros, justo de estas partes del cuerpo que necesitan un trabajo más constante.

Los expertos de escuela de culturismo natural nos dan una serie de consejos para conocer un poco mejor este tipo de ejercicio: «La sentadilla es un ejercicio multiarticular muy complejo, que involucra simultáneamente tres articulaciones, la cadera, la rodilla y el tobillo. Para realizar una sentadilla tienes que empezar de pie, agacharte y luego levantarte. Suena muy simple, pero, en realidad, su correcta ejecución requiere prestar atención a unos cuantos detalles. Rompe la paralela, cadera atrás, respiración diafragmática, rodillas afuera…Si alguna vez te has puesto la barra olímpica sobre los hombros, sabes de lo que hablo y seguro que te suenan esos inputs. Hoy te voy a hablar del ejercicio básico más completo para piernas y glúteos. Los beneficios de este movimiento no solo son evidentes para los deportistas sino para cualquier persona ya que es un movimiento muy funcional que forma parte de nuestro día a día. Es capaz de reclutar una gran cantidad de grupos musculares en un solo movimiento. No solo trabaja el tren inferior, también requiere de estabilidad abdominal y acondiciona toda la espalda».

Siguiendo con la misma explicación, nos dan unos consejos sobre cómo hacer una sentadilla perfecta: «Coloca los pies separados aproximadamente al ancho de las caderas, ni muy juntos, ni muy separados. La espalda debe estar completamente recta, la mirada ha de mantenerse al frente y el abdomen contraído. Eleva el pecho y mantén una ligera retracción escapular, dirigiendo la mirada y la cabeza ligeramente hacia abajo. Coloca el peso sobre los talones: sobre todo cuando hacemos sentadillas sin peso es frecuente echar el peso de nuestro cuerpo sobre la punta de los pies e inclinar demasiado la espalda hacia delante. Un truco que nos puede servir es el visualizarnos intentando empujar el suelo con nuestros talones, evitando de este modo poner el peso hacia delante. Un abdomen entrenado, además, nos ayudará a mantener la espalda erguida y una postura correcta. Una vez que haya llegado a la posición inicial, puedes comenzar la fase de descenso con una ligera bisagra de cadera para enganchar la cadena posterior (cadera atrás) manteniendo la curvatura de la espalda neutra, a continuación, comienza a descender de manera controlada. Lo ideal durante el descenso es que seas consciente de tus pies en todo momento e intentes sentir el peso en el centro de ellos, trata de tener los tres puntos de apoyo apretando/enganchando el suelo. Pensar en abrir las rodillas hacia afuera también es muy útil en la bajada».