La Fundación A.M.A. impulsa la investigación sanitaria con 37.500 euros en la XXII Edición de sus Premios Científicos

La Fundación A.M.A. convoca los Premios de Investigación y Ciencia en la Sanidad, que este año alcanzan la XXII edición.

El patronato de la Fundación ha aprobado que los trabajos inéditos que opten al premio sean de temática libre relacionada con la Sanidad y que pueda participar cualquier profesional de los distintos ámbitos sanitarios que tenga la condición de asegurado de A.M.A.

La convocatoria permanecerá abierta desde el 13 de febrero hasta el 30 de septiembre de 2026 y el importe total a repartir será de 37.500 euros, de los cuales 25.000 se destinarán al proyecto ganador y 12.500 al accésit.

Una vez finalizado el plazo de presentar los trabajos. se designará el jurado que será presidido por el Dr. Diego Murillo, presidente de la Fundación A.M.A. y estará compuesto por personalidades de las Reales Academias, del mundo universitario y por representantes de Colegios sanitarios.

“Estos premios ratifican el compromiso de la Fundación A.M.A en el ámbito de la investigación y la ciencia. Queremos contribuir a que ideas brillantes se conviertan en avances reales”, afirma Murillo.

La presente convocatoria busca fomentar la interrelación entre los diferentes profesionales sanitarios para procurar desde la excelencia investigadora aportar soluciones a los problemas actuales de la salud en un entorno transversal, en base a una estrategia que pretende aumentar la colaboración interdisciplinar en el cuidado de las personas, los animales y el medio ambiente, bajo el concepto de «Una sola Salud».

La convocatoria de estos premios viene a ratificar el compromiso de la Fundación con uno de sus fines principales que es el fomento de la formación y la investigación sanitaria.

Se pueden consultar las bases al completo en la web de la Fundación A.M.A. https://www.amaseguros.com/fundacion-ama.