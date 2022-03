En el marco del Día Mundial del Cáncer de Colon, que cada año se celebra el 31 de marzo, la campaña #Fichacontraelcáncer comparte información sobre este tumor, del que se estima que en España habrá 43.370 nuevos casos en el año 20221. Uno de los que mayor mortalidad provoca, pero que también es el que presenta mayores tasas de curación cuando se detecta en las primeras fases. Esta campaña, que Roche puso en marcha en el Día Mundial del Cáncer (4 de febrero), hace una llamada a la población para que empatice con la causa y comparta información clave para evitar y diagnosticar a tiempo algunos de los tumores más frecuentes.

El cáncer no es una única enfermedad, sino un grupo de muchas enfermedades cada una de ellas extremadamente compleja, pero frente a la que existen medidas sencillas que contribuyen a evitar su aparición o a detectarlo antes. «Ficha contra el Cáncer es una iniciativa a través de la cual queremos mostrar nuestro compromiso no solo frente al tratamiento de estos tumores, sino también con su prevención y diagnóstico precoz. Existen muchos factores detrás de la aparición de un cáncer, como el de colon, y aunque no siempre hay posibilidad de actuar sobre todos, se puede hacer mucho para reducir el riesgo de que aparezca y es importante acudir a la consulta ante cualquier síntoma de sospecha» señala la doctora Beatriz Pérez Sanz, directora médico de Roche Farma España.

¿Qué es el cáncer colorrectal?

El cáncer colorrectal se produce cuando las células del colon y del recto tienen un crecimiento descontrolado. El más común es el adenocarcinoma, que se localiza en las células de la mucosa y desde ahí puede extenderse a otras partes del cuerpo. Este tipo de tumor no suele aparecer de forma repentina, sino que se va desarrollando poco a poco y a partir de los pólipos benignos que aparecen en la pared interna del colon y recto que se transforman en malignos. Y aunque la aparición de estos pólipos en la mayoría de los casos es benigna, también puede responder a una influencia genética, existiendo un mayor riesgo familiar.

Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el cáncer colorrectal es el que presenta mayores tasas de curación, superando el 90% cuando se detecta en las primeras fases. Aunque en varones se calcula que es el responsable de 8.886 fallecimientos al año (14%), el segundo tras el de pulmón; y en mujeres, es el tumor que más muertes causa, con 6.239 fallecimientos al año (15%), seguido del cáncer de mama1, la supervivencia a 5 años de los pacientes diagnosticados con cáncer colorrectal en el periodo 2008-2013 en España fue del 55% en hombres y del 58% en mujeres .

Cabe destacar que el riesgo de desarrollar un cáncer colorrectal aumenta con la edad, y que más del 90% de los casos se presenta en personas mayores de 50 años, pero también puede aparecer en adultos jóvenes e incluso en adolescentes. Y aunque las causas responsables de este tumor no se conocen en gran parte de los casos, existen estrategias que disminuyen el riesgo de su aparición como: Aumentar el consumo de vegetales, frutas frescas y evitar las dietas muy ricas en calorías,no fumar, evitar la obesidad, realizar ejercicio o los programas de cribado entre otros.

Detección y programas de cribado

Algunos de los síntomas de alarma en este tipo de tumor son la alteración del ritmo intestinal, el dolor abdominal y la sangre en las heces, aunque también está asociada la pérdida de peso y el cansancio. Sin embargo, muchos de estos signos pueden ser causados por otras afecciones, por ello, es primordial acudir al médico de inmediato si se tiene cualquiera de estas manifestaciones para que se pueda determinar la causa y recibir tratamiento si es necesario. Además, no debemos olvidarnos de las pruebas de cribado a partir de los 50 años.

En este sentido, los programas de cribado pueden lograr un diagnóstico precoz, incluso antes de que se desarrolle la enfermedad, buscando pólipos originados en el recto. En España, se incorporaron a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud en el año 2014 y varían dependiendo de cada comunidad autónoma. La población objetivo de estos programas son hombres y mujeres de edades comprendidas entre 50 y 69 años, realizándose cada dos años5.

Actualmente, existen tres pruebas de cribado o screening para detectar lesiones premalignas o cuando el cáncer aún no se ha manifestado: la detección de sangre oculta en las heces, la sigmoidoscopia (procedimiento mínimamente invasivo que permite examinar la parte del intestino grueso más cercana al recto) y la colonoscopia, realizada en personas sin síntomas y en aquellas que tienen antecedentes familiares3,4 y que consiste en explorar el interior del colon y recto por medio de un endoscopio flexible que se introduce por el ano. Este tipo de prácticas se suele realizar con sedación para evitar cualquier tipo de molestias y tras la prueba el paciente se puede marchar a su casa con normalidad.

¡Ficha contra el cáncer!

Esta campaña hace una llamada a la población general para que empatice con la causa y tenga más conciencia sobre el impacto de estas enfermedades frente a las que todos podemos hacer algo, teniendo en cuenta que entre un 30 y un 50% de los casos de cáncer podrían evitarse. Se utiliza el recurso de la ficha no solo para informar sino para animar a la gente a «fichar» por el grupo que integran aquellos que se informan y toman conciencia de que es posible reducir riesgos con determinados hábitos de vida.

Durante todo el año y, coincidiendo con la celebración de diferentes días D, se irán compartiendo fichas a través de redes sociales con el hashtag #FichaContraelCáncer con mensajes sobre: qué debo saber para tratar de prevenir determinados tumores, qué debo saber sobre su abordaje actual y qué debo saber sobre los síntomas de alarma para favorecer una detección precoz. Asimismo, se difundirán vídeos tutoriales con profesionales sanitarios, pacientes y personajes populares explicando la importancia de conocer y compartir esta información. Todo el material estará disponible en una web que se irá actualizando periódicamente con todos los contenidos.