Fact checked

Un año más, los virus respiratorios están creando un número creciente de infecciones que pone a prueba la capacidad de los centros de salud y los hospitales españoles.

Las mascarillas se convirtieron en algo cotidiano durante la pandemia, pero no solamente evitan la propagación del covid, sino también de otras enfermedades que se contagian cuando alguien proyecta partículas infecciosas al entorno al toser o estornudar. La presencia combinada de agentes infecciosos como el virus de la gripe y el virus respiratorio sincitial (RSV), además del SARS-CoV-2 (causante de covid) está en un momento álgido de su ciclo anual, que recuerda a la denominación de algunos expertos que se referían a una «tripidemia»: una pandemia de tres infecciones respiratorias.

Amós García Rojas, epidemiólogo, jefe de Servicios de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias recuerda el importante papel que desempeñaron las mascarillas en el control de la pandemia, pero además, a su modo de ver, en el contexto actual es «un valioso instrumento de solidaridad con las personas vulnerables».

No cree que las mascarillas vayan a formar parte de la vida pública como lo hicieron en el pasado, pero sí que considera que deberían estar presentes en determinadas circunstancias. Un ejemplo de situación en la que deberían usarse es al acudir a un centro sanitario, en el cual sabemos que hay pacientes con infecciones respiratorias agudas. Esas personas deberían llevar mascarilla para evitar la diseminación del virus y, al mismo tiempo, debemos pensar que si una persona tiene un cuadro respiratorio que no le impide llevar a cabo sus actividades diarias, lo mejor es que lo haga con mascarilla. No va a evitar infectarse, evidentemente, pero evitará infectar a los demás, ha explicado.

Sobre todo, la mascarilla sigue siendo un elemento clave en nuestro contacto con personas vulnerables, con quienes debemos extremar la precaución, ha añadido. Los grupos vulnerables incluyen mayores de 65 años, personas de cualquier edad con ciertas enfermedades crónicas, embarazadas y niños pequeños.

El año pasado por estas mismas fechas, OK Salud recogía las recomendaciones de Karen Jubanyk, especialista en medicina de urgencias de la Universidad de Yale (Estados Unidos), quien recordaba que es importante que los adultos empiecen a considerar la necesidad de ponerse mascarillas durante la temporada de gripe si están en riesgo de interactuar con personas vulnerables a las complicaciones de esta infección.

Son numerosas las investigaciones que demuestran que las mascarillas son una buena forma de protegerse de estas enfermedades. Uno de ellos, publicado en la prestigiosa revista Nature, planteaba que las mascarillas consiguen reducir las partículas en suspensión emitidas por personas infectadas por gripe o covid.