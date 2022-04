Tras la aparición del virus SARS-CoV-2 hace dos años en la ciudad de Wuhan, el brote se desarrolló de tal manera que en pocas semanas la situación se desbordó, fue señalada como epidemia y pronto se habló de pandemia. Ahora, con la situación más controlada, ¿podemos empezar a hablar de endemia?

Para entender la diferente de términos, OKSALUD ha contactado con el director médico de Synlab, Santiago Valor, que define la epidemia como «la aparición de un número de casos más alto del esperado de cualquier enfermedad y que se propaga rápidamente». Por otro lado, una pandemia «es una epidemia que afecta a más de un continente, es global, y se propaga dentro de las comunidades locales, por lo que los casos no son solo importados», explica Valor.

Por su parte, «una enfermedad endémica se define cuando existe un número usual o esperado de casos de una enfermedad en un área geográfica o una población específica», subraya el director médico de Synlab. Y agrega: «En una enfermedad endémica, podemos saber cuantos casos va a haber más o menos cada año o estación, en una epidemia no».

El cambio de una situación a otra «depende fundamentalmente de dos factores: el comportamiento del microorganismo y el estado inmunitario de la comunidad», explica Valor. Y prosigue: «Si el microorganismo es estable en su biología, se hace menos transmisible, y, si el estado de la inmunidad de grupo es bueno, una enfermedad infecciosa puede hacerse endémica o llegar a desaparecer».

Sin embargo, «si el virus muta con frecuencia (algo frecuente en virus ARN), sus características pueden alterarse», lo que afecta al nivel de virulencia o gravedad de la enfermedad y su transmisibilidad. De esta forma, «en ocasiones la mutación hará que esta nueva variante genética pueda evitar la inmunidad y ser muy transmisible, provocando brotes epidémicos o pandemias», advierte Valor. El mayor problema, en este caso, es que «esta situación no es previsible y nadie puede saber con seguridad cómo evolucionará el SARS-CoV-2».

«Es muy probable que el virus se vuelva endémico»

La situación sanitaria evoluciona favorablemente, según los expertos del Ministerio de Sanidad, y las mascarillas han dejado de ser obligatorias en espacios interiores desde el pasado 20 de abril. A nivel general su uso deja de ser obligatorio, con excepción de los centros sanitarios, los asistenciales y en medios de transporte, tanto para trabajadores como para visitantes, según una nota de prensa publicada por el Ministerio de Sanidad el pasado 6 de abril. Sin embargo, la retirada de esta obligatoriedad ha acabado por dividir a las comunidades autónomas, ya que no todas las regiones apoyan la decisión central.

En palabras de Valor, las características del virus «hacen imposible hoy en día pensar en su erradicación porque el coronavirus que la produce muta con elevadísima frecuencia, incluso puede combinar dentro del cuerpo humano diferentes variantes, se transmite con facilidad, infecta muchos tipos diferentes de células en la persona afectada, en algunas personas se cronifica y tiene como reservorio diferentes especies animales».

Sin embargo, admite, «es muy probable que el virus se vuelva endémico». Aunque, advierte, «tampoco se puede excluir la posibilidad de aparición de nuevas variantes con los consiguientes brotes epidémicos». En la actualidad, el número de pruebas diagnósticas que se realizan es muy reducido, explica Valor, «pero que no se diagnostiquen casos nuevos no significa que el virus no esté entre nosotros».

A pesar de todo, el director médico de Synlab se muestra positivo: «Afortunadamente las variantes actuales están produciendo una enfermedad leve, y, dado que el estado inmunitario poblacional ha mejorado muchísimo, el impacto en hospitalizaciones y muertes es mucho menor que en ocasiones anteriores».

¿Cómo mantener la situación estable?

Gracias a las acciones y las restricciones impuestas por los distintos gobernantes regionales, el número de fallecidos ha bajado considerablemente desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, las cifras siguen siendo altas, por lo que, en este sentido, «se deben mantener y reforzar las actuaciones», subraya Valor.

La vacunación se debe extender globalmente, según el director médico, «y hacerlo con las dosis necesarias, sobre todo en el caso de las personas vulnerables, porque los no vacunados están en riesgo muy elevado», asegura el experto. «No podemos relajarnos y debemos tener en mente que el virus sigue con nosotros», advierte.

A pesar de que el Gobierno central ha decidido retirar la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores, el experto de Synlab valora que emplear los elementos de protección individual en situaciones que facilitan la transmisión es una de las medidas para evitar que aumente el número de contagios y fallecidos. Del mismo modo, «los antivirales, si se usan a tiempo, también son muy efectivos», explica.

Por su parte, un comunicado de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) señala que «sería muy conveniente que, en determinadas situaciones, se mantuviera el uso de mascarillas en interiores y se mantuvieran otras medidas que tienden a olvidarse como la ventilación o evitar aglomeraciones en espacios cerrados».

No existe una solución milagrosa a la situación sanitaria actual, «pero, de la combinación de todas las medidas, vendrá la solución». Y concluye: «Vacunas efectivas globales y actualizadas, diagnóstico rápido del infectado y de la incidencia en el entorno, políticas y acciones que dificulten la transmisión, vigilancia de las nuevas variantes emergentes y tratamientos efectivos».