La eterna juventud: ¿Mito o realidad?

La formación de una nueva y ambiciosa compañía anti-envejecimiento llamada Altos Labs en Sillicon Valley ha desatado la curiosidad de la comunidad científica. Esta empresa, financiada por las grandes fortunas del mundo, está investigando el proceso de rejuvenecimiento de las células con el fin de alargar la vida humana. Si los resultados son positivos, significaría un gran avance en la carrera hacia una mayor longevidad y, lo que es más importante, hacia conseguir una mayor calidad de vida durante la vejez.

La búsqueda de la eterna juventud persigue a la humanidad desde hace milenios. Invertimos tiempo, esfuerzo y dinero en un intento por ralentizar el paso del tiempo en nuestro cuerpo. Cremas, lociones, tratamientos, rituales de belleza… Además, ahora también podemos recurrir a los beneficios de la medicina estética de manera segura (siempre y cuando sea en manos de un profesional cualificado). Pero, ¿y si el secreto estuviera en nuestro interior, a nivel celular?

El principio básico del antiaging es contemplar nuestro organismo de manera holística, consiguiendo un buen balance hormonal, endocrino e inmunológico. Hay que tener en cuenta que un estudio previo por parte de un profesional cualificado es imprescindible para un control y un diagnóstico personalizado ya que es necesario conocer el estado basal inicial para poder recomendar pautas más específicas y completas.

He aquí algunos de los elementos básicos para ralentizar el paso del tiempo a nivel celular:

– Una dieta antiinflamatoria basada en los principios antiaging.

– Ejercicio moderado y un descanso de calidad.

– Eliminar de nuestro día a día el estrés crónico

Ya lo decía Hipócrates: «Que tu medicina sea tu alimento, y el alimento tu medicina». Cuando hablamos de alimentación antiaging nos referimos a aquella enfocada única y exclusivamente a cuidar la edad biológica de nuestras células. A grandes rasgos, se basa fundamentalmente en eliminar de nuestra alimentación harinas refinadas, azúcares, carnes rojas, quesos, y alimentos ricos en lectinas, entre otros.

El papel del sueño es clave. Las alteraciones del sueño afectan a la función cerebral y al envejecimiento prematuro. Las neuronas necesitan dormir para mantener su núcleo celular, incrementar la dinámica de cromosomas y especialmente para corregir daños en el ADN causados durante las horas de vigilia. Es más importante la calidad, que la cantidad de horas que dormimos.

Todos conocemos los beneficios de realizar ejercicio moderado con frecuencia. Pero si hablamos de descanso no todo vale. El deporte activa las hormonas contrarias al descanso, nos pone en situación de alerta y se disparan los niveles de cortisol y adrenalina, por lo que no debemos realizar ejercicio muscular ni aeróbico 4-5 horas antes de acostarnos. Esto no significa que no debemos ejercitarnos, puesto que precisamente hacer ejercicio en el momento preciso del día nos ayuda a restablecer estos ciclos de sueño y vigilia, además de todos los beneficios tanto físicos como mentales propios de la actividad física.

El ejercicio moderado fortalece el corazón y mejora la salud cardiovascular, regula la presión arterial, fortalece músculos, tendones, ligamentos y articulaciones, regula el ritmo intestinal, fortalece el sistema inmunológico y ayuda a controlar la ansiedad y el estrés, entre otros.

El estado de distrés emocional o estrés crónico que vivimos en la sociedad actual, produce un impacto negativo en el sistema nervioso, activando cambios bioquímicos y un desbalance hormonal que repercute en los sistemas endocrino e inmunitario. No hay mayor daño para nuestro organismo a nivel celular que vivir bajo las directrices del estrés crónico. Practicar yoga o meditación puede ayudarnos a controlar la ansiedad y el estrés del día a día.

Cumplir estas recomendaciones todos los días de nuestra vida con los hábitos de la sociedad occidental puede parecer una ardua tarea. Desafortunadamente, si deseamos una solución milagrosa que nos devuelva la juventud deberemos esperar a ver qué novedades nos traen nuestros compañeros de Sillicon Valley.

Mientras tanto, mejorar nuestra calidad de vida depende única y exclusivamente de nosotros. No existen pócimas mágicas ni fórmulas secretas. Requiere organización, tiempo de calidad y constancia en nuestros hábitos. Nuestra salud y bienestar tienen un valor mucho más alto que la vida eterna, aunque ello suponga un sacrificio. Como escribió William Shakespeare: «Nuestros cuerpos son nuestros jardines; nuestras decisiones, nuestros jardineros».

¿Y tú, estás dispuesto a intentarlo?

Dr. Cristian Solis

Medicina estética y Antiaging.