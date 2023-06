Fact checked

El estornudo es un acto reflejo, una expulsión de aire involuntaria que los seres humanos realizamos como mecanismo de defensa. Claro que, en ciertas situaciones, puede ser un poco vergonzante; y por eso intentamos reprimirlo y hacer que «vaya hacia adentro». Ahora bien, ¿te has preguntado alguna vez qué pasa si no lo hacemos bien? Son los peligros de no estornudar correctamente.

Si hasta ahora no lo has hecho, es momento de que empieces a indagar en los riesgos de evitar los estornudos por incomodidad. Realmente no importa qué tanta vergüenza sientas en esas circunstancias, es indispensable que dejes que el estornudo salga.

Los peligros de no estornudar correctamente

Este es solo uno de los muchos casos que demuestran la importancia de aprender a estornudar de forma adecuada. Una mala ejecución podría tener terribles consecuencias para la salud. Sin embargo, el problema no reside únicamente en controlar el estornudo, sino también en las muchas enfermedades e infecciones que se pueden transmitir.

¿Por qué no deberías reprimirlo?

Recordemos que este acto reflejo se encarga de limpiar las vías respiratorias cuando el cuerpo entiende que las fosas nasales tienen serias dificultades para el ingreso de oxígeno. Eso explica por qué la salida de aire es brusca, alcanzando los 60 kilómetros por hora.

Obligar a que ese aire expulsado naturalmente permanezca dentro del organismo puede causar daños irreversibles a este sistema. ¿Sueles estornudar dos o tres veces? Con más razón, ya que nuestros mecanismos de defensa son sabios y saben perfectamente cuántas veces deberías estornudar hasta limpiar por completo las vías respiratorias. Cuanto más estornudes, menos debes evitarlo.

En un artículo científico publicado en la revista Live Science, se explica que el estornudo es uno de los síntomas típicos de algunas épocas del año. Sobre todo aquellas en las que se producen cambios importantes en las temperaturas, como el otoño y la primavera.

Las gotas de saliva y secreciones nasales que expulsamos con dicha reacción son una vía directa de contagio. Bajo esta premisa, diversos estudios han descubierto que la tos produce nubes de gas compuestas por agentes infecciosos, que salen despedidos de nuestro interior a más de 100 kilómetros por hora. Entre las enfermedades respiratorias que se transmiten al estornudar encontramos la tuberculosis pulmonar, la influenza o la micosis pulmonar.

Si bloqueas los estornudos, no sólo la suciedad quedará en el interior de las vías respiratorias, sino que ese aire expulsado a gran velocidad será reconducido hasta otras partes del organismo. En su paso, puede deteriorar células que no están diseñadas para soportar semejante presión. No es tan extraño, en personas que obstaculizan los estornudos, el sufrir infecciones o agravarlas.

Esa presión desmedida podría provocar también inflamaciones, roturas vasculares, incluso hemorragias internas. Así que, ya sabes, la próxima vez mejor ten un pañuelo a mano y aprende a convivir con la vergüenza. Las consecuencias de no estornudar son peores.