Esto es lo que le ocurre a tu cuerpo con el café descafeinado

Fact checked

Dado que la cafeína tiene algunos efectos negativos en el cuerpo humano, muchas personas optan por abandonar definitivamente el café clásico y reemplazarlo por el café descafeinado, en un intento de no sufrir las consecuencias que provoca esa sustancia dentro de organismos con ciertas debilidades. Pero, ¿realmente qué le pasa a tu cuerpo con el café descafeinado? ¿Qué cambia?

Un estudio del National Institute of Health de los Estados Unidos, publicado en la revista New England Journal of Medicine, intentó concluir cómo responde nuestro metabolismo al consumo regular de café, estableciendo diferencias según si es café tradicional o descafeinado.

Qué le pasa a tu cuerpo con el café descafeinado

Las conclusiones del informe son recogidas por la Fundación Española del Corazón, que afirma que la ingesta de café de tipo descafeinado puede relacionarse con una menor probabilidad del diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, confirmando así las teorías originales.

Los profesionales de la salud de la investigación demostraron que más allá de los aportes positivos del café al organismo, asociados a la protección de diversos órganos, la cafeína que contiene esta infusión puede ser la causa de distintos trastornos graves.

Claro que estas contraindicaciones aparecen por encima de los 400 miligramos de cafeína al día, lo que equivale a cuatro tazas. Pero también es cierto que la mayoría de los fanáticos del café bebe esa cantidad, y que no presta atención a los niveles de cafeína.

¿Por qué el café descafeinado puede ayudar?

Por su parte, el café descafeinado que se obtiene al lavar los granos de café en agua o en vapor, o disolviéndolo con técnicas específicas, logra reducir la cantidad de cafeína según tazas varias veces, al punto de que su consumo podría considerarse inocuo para el metabolismo.

Al limitar el consumo de esta sustancia y llevarlo al mínimo, los que son vulnerables a los efectos negativos de la cafeína pueden beberse esas tres o cuatro tazas diarias de café sin preocuparse por cómo impactará este antioxidante alcaloide en su cuerpo después.

Desde la propia Fundación Española del Corazón explican que la cafeína es «un estimulante del sistema nervioso central que hace que nos sintamos más enérgicos y alerta, alivia la fatiga y la somnolencia», que asimismo genera «aumentos de la presión y la frecuencia cardíaca».

Por eso es indispensable que las personas que padecen de estos problemas reemplacen el café de toda la vida por el descafeinado. Debemos tener más estudios sobre este tema para mayores conclusiones.