La ministra de Sanidad, Mónica García, centra su política sanitaria en redes sociales en explicar cómo se debe seleccionar las gafas de sol y «disfrutar de un verano seguro». En este sentido, ciertamente no debe quitar importancia a cuidado del bienestar ocular, pero ante la debilidad de nuestro Sistema de Salud, con la necesidad de abordar cambios estructurales de calado e inversiones, parece una mera distracción.

En la red social X, recuerda la necesidad de tener gafas óptimas para evitar daños: «este verano protege tus ojos con gafas de sol seguras. Asegúrate de que tengan el certificado CE, cumpliendo los requisitos europeos de seguridad, sanidad y medio ambiente. Comprueba el nivel de protección del filtro, que sea adecuado para cada actividad», menciona.

Y es que, la política sanitaria es una actividad altamente condicionada por las ideas políticas del gobierno de turno que deciden cuántos fondos públicos quieren destinar a esta actividad o qué cambios legislativos anteponen y que, como en el caso de la ley antitabaco, la adelanta a la ley ELA.

Pero es que, además, sus consejos en redes sociales son tardíos en comparación con colectivos y comunidades autónomas como Madrid o Valencia, que ya han divulgado este tipo de campañas hace semanas. Uno de los ejemplos se ha ofrecido en la Comunidad Valenciana, donde se ha lanzado una serie de consejos para la sensibilización sobre la importancia de proteger nuestros ojos, especialmente en estos meses de verano de mayor incidencia de los rayos solares.

A través de varios mensajes en redes sociales y del último número de nuestra revista TodoConsumo, se ofrecen consejos a la hora de adquirir y utilizar gafas de sol, «siempre asesorados por un profesional que ayude a elegir las gafas de sol que mejor se adapten a nuestras necesidades y uso que vayamos a darles, y, por supuesto, que incluyan un etiquetado completo y correcto con todos los datos e información imprescindibles».

Críticas desde Valencia

El consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Marciano Gómez, ha criticado la «desubicación» de la ministra de Sanidad, Mónica García, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y ha pedido «poner orden» ante esta situación.

Durante un desayuno socio-sanitario organizado por Europa Press este miércoles, el consejero ha abogado porque el CISNS deber ser «el foro donde se informa y se llega al consenso» a través de «la cohesión y timón del Ministerio de Sanidad», algo que «no está ocurriendo».

En este punto, Gómez ha recordado que «es la primera vez que una ministra no tiene ningún consejero de su propio partido en el CISNS. Es algo que se nota, porque no se tiene un ‘feedback’ de cómo está funcionando. Intenta tomar decisiones sin escuchar lo que realmente pasa».

Así, Gómez ha asegurado que no recibió bien las palabras de la ministra cuando afirmó que había consejeros que no sabían organizarse ante la situación de los MIR este verano. «No me puede ayudar porque no tiene competencias en gestión», ha indicado el consejero, quien ha manifestado que García «se mete en competencias de las comunidades autónomas».