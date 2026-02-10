Un equipo de dentistas de la SEOD velará por la salud bucodental de los atletas en los Juegos Olímpicos de Invierno

Fact checked

Cuatro dentistas españoles liderados por el Dr. Manuel Máiquez, presidente de la Sociedad Española de Odontología del Deporte (SEOD), han viajado hasta Italia para colaborar con los Servicios Médicos de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, que se celebrarán hasta el 22 de febrero.

Su presencia en estos Juegos Olímpicos es algo que se lleva gestando desde mayo de 2025. “Coincidí con el Dr, Massimo Roncalli, responsable de toda la parte odontológica de los Juegos, que tienen la gran particularidad de que se desarrollan de forma conjunta en tres regiones italianas a la vez, y le dije que trabajaba en una universidad ligada al deporte y que tengo un grupo de 150 profesores en mi claustro, que podrían colaborar. Y así surgió. Estamos aquí la doctora Francisca García Díaz, secretaria de SEOD; el doctor Mike Saint-Hilaire, vocal para Europa; el doctor Alejandro de la Parte, profesor de la Universidad de Zaragoza y vocal para Norte de España, y yo”, declara el Dr. Máiquez.

Tal y como deseaban, les han designado para las dos sedes de hockey sobre hielo que va a haber en Milán, para masculino, femenino y deporte paralímpico: “Los turnos de trabajo son bastante largos porque un requerimiento del Comité Olímpico Internacional es que los servicios médicos, lo que ellos llaman ‘Medical Station’, estén disponibles desde tres horas antes del primer entrenamiento hasta dos horas después del último partido”, señala el doctor.

Odontología de urgencia

Con respecto a cuál va a ser su trabajo allí, Máiquez y su equipo van a desarrollar una odontología a pie de campo. La Medical Station está a escasos metros de la pista de hielo donde se van a llevar a cabo los entrenamientos y partidos. Compartirán espacio con un cirujano maxilofacial, un médico de urgencias y un traumatólogo. “Concretamente, nuestra función está exclusivamente limitada a jugadores y a miembros de los equipos nacionales. Es una odontología enfocada a la urgencia, a tomar decisiones rápidas, con la cabeza fría, porque cuando nos visite ese atleta con una fractura, avulsión, lesión en tejidos blandos o una brecha, hay que darle solución lo antes posible para que pueda seguir compitiendo en el mismo momento, si puede ser; y si acude una vez que ha terminado el partido, al día siguiente tiene que estar perfectamente para jugar”, detalla Máiquez.

Si hay que hacer algún tipo de tratamiento más complejo, como por ejemplo tratamientos pulpares o que requieran de mayor aparatología, serán derivados por este equipo de profesionales a los policlínicos o al hospital. “Pero fundamentalmente, lo que nos vamos a encontrar van a ser despegamientos de coronas, carillas, incrustaciones, obturaciones, fracturas dentales, lesiones en tejidos blandos, mentón, pómulo, ceja, etc.”, apunta.

La importancia del protector bucal

Asimismo, también puede haber algún desajuste de algún protector bucal o que alguien lo haya perdido. En ese caso, se le va a poder realizar uno nuevo, personalizado, a medida. Máiquez declara que ya hay coordinados equipos de trabajo para enviarles rápidamente los archivos STL a una nube para que ellos lo fabriquen en un plazo de 24 a 36 horas y puedan adaptarlo al paciente.

En este sentido, recuerda que, en cualquier disciplina de estos Juegos de Invierno, el uso del protector bucal minimizaría, incluso erradicaría totalmente, las fracturas dentales de los deportistas: “Muchos de ellos alcanzan grandísimas velocidades cuando descienden por la montaña sobre unos esquís o sobre una tabla de snow y no están exentos de sufrir traumatismos que produzcan conmociones cerebrales y dejen al paciente totalmente inconsciente. Ante una caída con un golpe a nivel de la barbilla, lo primero que se fractura, según la literatura, suele ser el cóndilo de la mandíbula, y un protector bucal podría evitarlo”.

Desde el Consejo General de Dentistas deseamos el mayor éxito a los 20 deportistas españoles que participan en estos Juegos Olímpicos de Invierno y agradecemos al Dr. Máiquez y a su equipo su dedicación y esfuerzo constante por velar por la salud bucodental de los atletas. Todos ellos son un verdadero orgullo para nuestro país.