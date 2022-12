¿Embarazada en navidad? ¡Qué no cunda el pánico!

Fact checked

Llegó diciembre y llegaron las fiestas. La nochebuena y la navidad; la nochevieja y el año nuevo y también las cenas de empresa, las reuniones con amigos para despedir el año, las comidas familiares y hasta reyes no acabamos. Lo cierto es que es un no parar de celebraciones, comidas o cenas fuera de casa, ocasiones para estar acompañada y celebrar, pero a la vez dormir menos, no cuidar las comidas, entrar y salir de casa sin tiempo para reposar, acelerar el ritmo de vida. En ocasiones no escuchamos a nuestro cuerpo y en especial durante el embarazo es crucial hacerlo.

Estar embarazada no significa que no puedas hacer nada de eso que tanto disfrutabas en estas ocasiones, que no puedas trasnochar algún día o que no puedas disfrutar de una cena diferente. Celebrar durante el embarazo y hacerlo acompañada de los que quieres es fundamental e importantísimo, pero a la vez debes aprender a cuidarte, respetar tu cuerpo y darle a tu bebé lo que necesita.

Como BabyPlanner, asesora personal de futuras mamás, quiero hacerte algunas recomendaciones para que puedas compatibilizar este año tu embarazo y todas esas reuniones que tendrás por delante. Aunque parezca sencillo es fundamental repasar algunas cuestiones para estar segura de que te sentirás estupendamente:

Las comidas de fiesta: Las comidas copiosas, más ricas en grasas y salsas, son sin duda las estrellas de una fiesta y puedes disfrutar de ellas, sólo que debes tener en cuenta:

Si puedes escoger, hazlo con sabiduría. Si tienes la posibilidad de escoger el menú, opta por esas opciones sabrosas, pero más saludables, te permitirán tener una experiencia más completa ya que seguramente habrá varios pasos y de por sí cenarás más de lo que estás acostumbrada.

No te pases con las cantidades . Disfruta de todo, pero en porciones pequeñas. Más aún si estás acostumbrada a cuidarte, si comes demasiado te sentará muy mal y no te permitirá disfrutar de la velada.

. Disfruta de todo, pero en porciones pequeñas. Más aún si estás acostumbrada a cuidarte, si comes demasiado te sentará muy mal y no te permitirá disfrutar de la velada. Especial atención a los alimentos que no puedes comer . Si hace falta averigua el menú con antelación y anuncia al anfitrión lo que puedes y no puedes comer

. Si hace falta averigua el menú con antelación y anuncia al anfitrión lo que puedes y no puedes comer Intenta no comer las sobras al día siguiente. Sobre todo, cuando somos anfitriones es normal que la cena se convierta en la comida del día siguiente, el postre en el desayuno y así hasta terminar todo lo que hemos preparado. Intenta que “la comida especial” quede en ese día especial.

al día siguiente. Sobre todo, cuando somos anfitriones es normal que la cena se convierta en la comida del día siguiente, el postre en el desayuno y así hasta terminar todo lo que hemos preparado. Intenta que “la comida especial” quede en ese día especial. Compensa los siguientes días con comidas mucho más bajas en grasas y sanas para que al final del mes no resulte en una subida de peso importante.

con comidas mucho más bajas en grasas y sanas para que al final del mes no resulte en una subida de peso importante. No pases el diciembre entero comiendo turroneso polvorones cada día sólo porque es época. Guárdalos para los días especiales.

El descanso

Probablemente, pasarás más horas despierta, te acostarás tarde si vas de cena o no harás la siesta si estás en una comida, disfruta de esos días sin culpa, pero intenta reforzar tu descanso en otros momentos:

Permítete hacer una pequeña siesta antes de salir a una cena.

Intenta no levantarte temprano o programar actividades para el día siguiente.

Vete a dormir muy temprano cuando hayas tenido un almuerzo muy largo.

La comodidad

Estar cómoda en una fiesta es en este momento fundamental para disfrutarla y aguantar hasta el final:

Escoge ropa adecuada, elástica, que te vaya a quedar cómoda incluso tras una comida importante, que no te apriete o que no te de mucho calor. Los vestidos premamás son las estrellas a la hora de escoger ropa durante el embarazo para estas ocasiones especiales

Escoge calzado cómodo . Los tacones que utilizabas antes del embarazo son ideales para las fiestas, pero este año mejor cambiarlos por unos zapatos elegantes pero cómodos.

. Los tacones que utilizabas antes del embarazo son ideales para las fiestas, pero este año mejor cambiarlos por unos zapatos elegantes pero cómodos. Busca dónde sentarte . Más aún si es una celebración de pie, busca un sitio tranquilo y estar en una buena posición, evita los taburetes y escoge una silla o sillón con respaldo.

. Más aún si es una celebración de pie, busca un sitio tranquilo y estar en una buena posición, evita los taburetes y escoge una silla o sillón con respaldo. Pregunta por el lavabo al llegar y no te quedes lejos de él. Seguramente harás unos cuantos viajes, escoge sentarte cerca o por lo menos que no sea de difícil acceso.

La hora del brindis: Especial atención cuando llegue el momento de brindar. Escoge brindar con una bebida sin alcohol o sólo utiliza la copa para brindar. Recuerda que el alcohol durante el embarazo no es bueno ni siquiera en pequeñas cantidades.

Escucha a tu cuerpo: No tienes obligación de estar donde no quieres estar, o de quedarte hasta el final. Escucha tu cuerpo y sus sensaciones y si ves que es momento de retirarte (aunque la fiesta no haya terminado) no te preocupes, estarás más que excusada y a nadie le sentará mal. Lo importante este año es que tú estés bien.

Date tiempo para las emociones y los sentimientos: Ya sabemos que en el embarazo las emociones están a flor de piel, pues el mes de las navidades es un momento para emocionarse, sentir y compartir. Date la oportunidad de demostrar todos esos sentimientos con tu pareja y con los que más quieres, hazles saber lo que sientes y lo que lo que vives estos días. Realiza un balance de lo que has vivido este último tiempo y cuáles son tus expectativas de ahora en adelante. La vida te dará un vuelco de 180 grados y pararse a pensar, poner las sensaciones sobre la mesa y expresar todo lo que sientes hará este momento y este año aún más mágico.

Disfrutar de las fiestas, de tu embarazo y de los que te rodean debe ser tu objetivo durante este período de celebraciones. Dejarse llevar por la magia de la navidad es más fácil cuando estamos felices por lo que nos espera el próximo año y sin lugar a duda para ti será un año verdaderamente especial.

Belén Marinone es Baby Planner y autora del libro Nace una mamá

BabyPlanner | Mentora de BabyPlanners |Autora de “Nace una mamá”