La eliminación completa a largo plazo de los hidratos de carbono puede llevar a la depresión, según experta

El miedo a comer puede generar variedad de trastornos y desarrollar alteraciones muy graves para la salud. Según una experta, la eliminación completa a largo plazo de los hidratos de carbono puede llevar a la depresión, entre otros.

Muchas personas deciden restringir la ingesta de determinados alimentos, limitándolos o eliminándolos por completo de sus comidas.

El riesgo de la eliminación completa de los hidratos de carbono

Tal como establece la doctora Marisa Navarro, otros optan por “comportamientos compensatorios”, como realizar ejercicio excesivo para quemar las calorías no deseadas, y las dietas.

Para ella, las dietas a largo plazo llevan al sobrepeso, es un mecanismo de seguridad, guardar para cuando no haya. Y “¿cómo se puede sentir emocionalmente una persona que dieta tras dieta, no consigue su objetivo, y que incluso pesa más que cuando empezó con ellas? Y de esto no se suele hablar”.

La alimentación es esencial para la salud y el bienestar, ya que por una parte nos proporciona los nutrientes necesarios para el correcto desarrollo del organismo.

Los desajustes alimenticios no sólo ocasionan una insatisfacción personal, sino que también representan un riesgo para la salud. “Acabamos pensando y sintiendo que la comida es nuestra enemiga y, por supuesto, muy peligrosa, cuando en realidad la comida es nuestra amiga y un verdadero placer”, afirma la psicoterapeuta.

Por esto muchas personas desarrollan una verdadera fobia a comer o fobia a determinados alimentos en particular. Algunas son la cibofobia, en la que se rechaza la ingesta de alimentos por diferentes motivos; la fagofobia, miedo a comer por un posible atragantamiento; la neofobia, miedo o rechazo a probar alimentos que no se han comido con anterioridad; o la anorexia y bulimia, probablemente los trastornos más conocidos.

Es importante buscar ayuda profesional si se experimentan sentimientos de ansiedad o miedo en relación a la comida, así como, en caso de querer iniciar una nueva alimentación para bajar de peso.

Este miedo se puede trabajar de muchas formas, como afrontándolo, todo depende de los pensamientos. “Vas a comer, vas a disfrutar y vas a adelgazar si es que necesitas perder peso, o vas a mantener tu figura delgada si es eso lo que quieres, el secreto está en comer sano pero acompañado de un cambio en tus pensamientos”.

La doctora establece que, si uno quiere cambiar la alimentación, entonces hay que cambiar tus pensamientos. Si no quieres tener miedo a comer, cambia tus pensamientos.