EEUU estudia aprobar el fármaco contra la obesidad que logra una pérdida de peso similar a la cirugía

Fact checked

La Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) estudia la aprobación de Tirzepatida un fármaco para combatir la obesidad.

Tanto en un artículo en la revista científica The New England Journal of Medicine como en el simposio celebrado durante la 82º Sesión Científica de la Asociación Americana de Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés), el fármaco ha mostrado que alcanza los dos objetivos principales planteados en el estudio: un cambio porcentual me dio superior en el peso corporal con respecto al inicio, y un mayor porcentaje de participantes que lograron reducciones del peso corporal de al menos un 5 por ciento en comparación con placebo para ambas variables.

El ensayo comparó el efecto de tres dosis de tirzepatida (5, 10 y 15 mg) con placebo durante 72 semanas. En el grupo de dosis baja (5 mg) el peso se redujo un 16 por ciento (16 kg), en el intermedio (10 mg) un 21,4 por ciento (22 kg) y en la dosis más elevada (15mg) un 22,5 por ciento (24 kg).

En contraste, el grupo de placebo tuvo una reducción de peso promedio del 2,4 por ciento (2 kg). Además, la mayoría de las personas que tomaron tirzepatida (exactamente el 89% -5 mg- y el 96% -10 mg y 15 mg) logró una reducción del peso corporal de, al menos, un 5 por ciento en comparación con el 28 por ciento de los que tomaron placebo.

El estudio también logró todos los objetivos secundarios a las 72 semanas para las tres dosis. Los porcentajes de participantes que lograron reducciones del peso corporal de, al menos, el 10 por ciento fueron del 73 por ciento (5 mg), del 86 por ciento (10 mg) y del 90 por ciento (15 mg) comparado con el 14 por ciento de los que tomaron placebo.

Para una disminución de, al menos, el 15 por ciento del peso fueron del 50 por ciento (5 mg), del 74 por ciento (10 mg) y del 78 por ciento (15 mg) comparado con el 6 por ciento de los que tomaron placebo.

Por último, para una pérdida de, al menos, el 20 por ciento, los datos son del 32 por ciento (5 mg), del 55 por ciento (10 mg) y del 63 por ciento (15 mg) comparado con el 1,3 por ciento de los que tomaron placebo. También se produjo un cambio significativo en el perímetro de la cintura, que se redujo en 14,6 cm (5 mg); 19,4 cm (10 mg) y 19,9 cm (15 mg) comparado con los 3,4 cm de disminución del grupo placebo.

Las tres dosis de tirzepatida lograron un objetivo secundario adicional a las 72 semanas de tratamiento, que medía el porcentaje de participantes que lograba una reducción del peso corporal de al menos un 25 por ciento: 16,5 por ciento (5mg), 35 por ciento (10 mg) y 39,7 por ciento (15 mg), comparado con el 0,3 por ciento de los que tomaron placebo.

Por otro lado, los participantes que tomaron tirzepatida también consiguieron una reducción porcentual aproximadamente tres veces mayor de la masa grasa frente a la masa magra (33,9% de la masa grasa frente a 10,9% de la masa magra).

«En el estudio ‘SURMOUNT-1’, los participantes que recibieron tratamiento con tirzepatida perdieron de media hasta una quinta parte de su peso corporal, nueve de cada diez perdieron peso. Estos resultados tan notablemente superiores a los del brazo de placebo subrayan la importancia de este ensayo clínico», ha resaltado la doctora Ania Jastreboff, profesora asociada de Medicina y Pediatría, Endocrinología y Metabolismo en la Facultad de Medicina de Yale (Estados Unidos).

«Estamos orgullosos de compartir los resultados detallados del estudio ‘SURMOUNT-1’, porque refuerzan nuestra confianza en el potencial de tirzepatida como tratamiento de la obesidad. Los participantes perdieron una media de entre 15,8 y 23,5 kilos a lo largo del ensayo. Lilly pretende transformar la forma de entender y tratar enfermedades como la obesidad, y la publicación y presentación simultánea de estos resultados marca un hito importante en nuestra misión», ha detallado el presidente de Lilly Diabetes, Mike Mason.